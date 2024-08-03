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Sosyal Medya Cüneyt Arkın İran'ın nasıl dünyaya palavra sıktığını bir bir açıkladı: Atıyorlar ya
Sosyal Medya

Cüneyt Arkın İran'ın nasıl dünyaya palavra sıktığını bir bir açıkladı: Atıyorlar ya

Yeniakit Publisher
2024-08-03 16:10:00 - 2024-08-03 16:17:43

Hamas lideri Haniye'yi koruyamaması nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çeken ve İsrail'i sürekli boş çıkışlarla tehdit eden İran gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. İki sene önce hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın İran ile ilgili bir anısı sosyal medyada gündeme oturdu.

Oyunculuk yıllarında İran'da beş sene bulunan Cüneyt Arkın'ın İran anısı çok konuşulanlar arasına girdi.

Son dönemde İsrail'i kurusıkı atarak tehdit eden İran, tepkisiz kalması ve eylememe geçmemesi sebebiyle eleştiriliyor.

İşte İran ile ilgili sosyal medyada Caps'ler havada uçuşurken Cüneyt Arkın'ın Acem palavrası olarak yorumladığı bir hikayesi yeniden gündem oldu.

İşte Cüneyt Arkın'ın İran'da yaşadığı o hadise:

Ben İran'da 5 yıl kaldım. Her ülkede bir hatıran oluyor. Acem palavrası var ya. Orada kaldığım sürede Asuman Barajına gittik, onu 1 ayda yaptık, dediler. Uzun korkunç bir köprü var onu 15 günde yaptık, dediler. Koskoca binayı 10 günde yaptık dediler. Atıyorlar.
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