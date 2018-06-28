Cumhuriyet'ten küstah başlık! Soylu'ya saldırdı, Buldan'ı savundu
Süleyman Soylu yalnızca HDP’nin değil terör sevicilerin de aklını aldı! Terör örgütünün sözcülüğüne soyunan Cumhuriyet, skandal bir habere imza attı. Soylu’nun terör partisini arayarak AK Partili olduğu gerekçesiyle katledilen bakkal olayının peşini bırakmayacağını söylemesinden rahatsız olan Cumhuriyet, Öcalan aşığı Buldan’ı savunarak bakan Soylu’ya “tehdit” iftirası attı.28 Haziran 2018 Perşembe 12:56
yeniakit.com.tr İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran’da AK Partili olduğu için katledilen bakkal Mevlüt Bengi olayıyla ilgili terör partisi HDP’nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı arayarak, “Sizi CHP bile kurtaramayacak, o köyde taş taş üstünde bırakmayacağım” demişti.
BULDAN’IN AKLI ÇIKTI
Konuyla ilgili açıklama yapan Pervin Buldan, Soylu’nun kendilerini “tehdit ettiğini” söyleyerek, terörle mücadele konusundaki atikliğiyle ön plana çıkan Süleyman Soylu gibi bir bakana ‘haddini bilecek’ demişti.
CUMHURİYET YİNE TERÖRÜN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI
Süleyman Soylu’nun Buldan üzerinden tüm PKK sevicilere ve örgütün sözde yönetimine ilettiği bu mesajı bugün ilk sayfasına taşıyan Cumhuriyet, “Soylu’dan tehdit” başlığını atarak ‘yine’ terörün sözcülüğünü yaptı.
HABERİN İÇİNDE YUMUŞATMAYA ÇALIŞTI
Başlıkta Soylu'ya açıkça 'tehdit etti' iması yapan Cumhuriyet, haberin metnindeyse, "tehdit ettiği ileri sürüldü" diyerek haberi yumuşatmaya çalıştı.
İşte o skandal başlık:
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