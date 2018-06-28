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Cumhuriyet'ten küstah başlık! Soylu'ya saldırdı, Buldan'ı savundu

Süleyman Soylu yalnızca HDP’nin değil terör sevicilerin de aklını aldı! Terör örgütünün sözcülüğüne soyunan Cumhuriyet, skandal bir habere imza attı. Soylu’nun terör partisini arayarak AK Partili olduğu gerekçesiyle katledilen bakkal olayının peşini bırakmayacağını söylemesinden rahatsız olan Cumhuriyet, Öcalan aşığı Buldan’ı savunarak bakan Soylu’ya “tehdit” iftirası attı.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:56
Cumhuriyet'ten küstah başlık! Soylu'ya saldırdı, Buldan'ı savundu

 yeniakit.com.tr İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran’da AK Partili olduğu için katledilen bakkal Mevlüt Bengi olayıyla ilgili terör partisi HDP’nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı arayarak, “Sizi CHP bile kurtaramayacak, o köyde taş taş üstünde bırakmayacağım” demişti.

BULDAN’IN AKLI ÇIKTI

Konuyla ilgili açıklama yapan Pervin Buldan, Soylu’nun kendilerini “tehdit ettiğini” söyleyerek, terörle mücadele konusundaki atikliğiyle ön plana çıkan Süleyman Soylu gibi bir bakana ‘haddini bilecek’ demişti.

CUMHURİYET YİNE TERÖRÜN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI

Süleyman Soylu’nun Buldan üzerinden tüm PKK sevicilere ve örgütün sözde yönetimine ilettiği bu mesajı bugün ilk sayfasına taşıyan Cumhuriyet, “Soylu’dan tehdit” başlığını atarak ‘yine’ terörün sözcülüğünü yaptı.

HABERİN İÇİNDE YUMUŞATMAYA ÇALIŞTI

Başlıkta Soylu'ya açıkça 'tehdit etti' iması yapan Cumhuriyet, haberin metnindeyse, "tehdit ettiği ileri sürüldü" diyerek haberi yumuşatmaya çalıştı. 

 

İşte o skandal başlık:

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 12:56
  1. Süleyman Soylu
  2. Pervin Buldan
  3. Cumhuriyet
  4. Mevlüt Bengi

YORUM YAZ

  • Adem EvliyaAdem Evliya14 sa önce
    ...Hakikati yüksek sesle savunmak bir erdem olmakla beraber, gürültü çıkararak bir şeyler söylemeye çalışmak erdem değildir. Hakikatlerin konjoktürel zamana ve alana sığmayacak kadar büyük olduğunu en fazla bu camianın bildiğini düşünüyoruz; daha doğrusu halâ düşünmek istiyoruz. Kalpten çıkan ses kalbe kadar ulaşır. Kalb-i selîm ile söylenmeyen bir söz akl-i selîme yol açamaz.
  • termin13805979termin1380597915 sa önce
    pkk nın gazetesi.. böyle bir haberi yapması pkk yı hdpyi savunması normal...
  • inciinci11 sa önce
    Ey soylu gardaşım. Bin tepelerine Azrail gibi. Süleyman da sensin mühür de sende. Iyiliği inşa etme de kötüler kadar en az Cesur olmazsak karanlık üstümüze çöker bir daha rahmet inmez.
  • inciinci11 sa önce
    Ey soylu Bu işi burada bırakma bu sıradan acil bir vaka değil ölen vatandaşın kanını yerde Koma bu vatandaş demokratik tercihini kullanmış bu işteki PKK HDP bağlantısını mutlaka bulmalısın belki de o şahsın nazarında o bölge insanını Hatta böyle bir tercihte bulunan bütün insanları tehdit ediyorlar PKK'nın ihdas ettiği dağa ait yargı ve infaz timi Böyle yaparak korku salmak ve istediği siyasi sonuca ulaşmak istiyor. Ey soylu bunu bulup onların burnundan getirmezsen ananın ak sütü sana haram olsun yanındayız dualarımız seninle
  • HülyaHülya14 sa önce
    Sayın Soylu,o terörist partiyi tehtid etmedi,açıkca neler yapacağını bildirdi.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 14 sa önce
    Sadece HDP Değil, Sizde Haddinizi Bileceksiniz. Hiç Şüphesiz. Şerefsiz Hain Alçaklar.
  • ErdoğanErdoğan15 sa önce
    BİZİM İSTEDİĞİMİZ SADECE TEHDİT DEĞİL MİSİLLEME SOYLU AZ BİLE YAPMIŞ
  • Hakkı çavdarHakkı çavdar13 sa önce
    Cehenneme kadar yolun var vatan hainleri Allah belanızı versin alçaklar
  • Erhak Erhak 15 sa önce
    HDP artık kapatılsın.Parti kapama yasağı kalksın.Teröre destek veren partiler kapatılsın.Erdoğanın partiyle değil şahıslar yargılansın tezi çürük çıkmıştır.yetersiz kalmıştır.Bunlar kartopu gibi sayılarını attırıyorlar.Azalmıyor artıyorlar.5 sene sonra algı operasyonlarıyla hdp yi yüzde 30 la ikinci parti görebiliriz.ERDOĞAN DÜŞMANLIĞINDAN ÇILDIRMIŞ CHP KÜLLİYEN OYLARINI HDP YE TEMLİK EDEBİLİR.olmaz demeyin olur.iş işten geçmesin.
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