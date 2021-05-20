Cumhuriyet'ten Kemal Kılıçdaroğlu ve Sedat Peker benzetmesi!

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Cumhuriyet gazetesi, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker ile kıyasladığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret etti.

Cumhuriyet gazetesinden Zafer Temoçin, son günlerin en çok konuşulan ismi Sedat Peker’le ilgili bir karikatür çizdi. Karikatürde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da yer verilerek iki isim birbirine benzetildi.

Kılıçdaroğlu ve Sedat Peker benzetmesi

Kemal Kılıçdaroğlu ve Sedat Peker’in fotoğraflarının yer aldığı karikatürde Kılıçdaroğlu için ‘Ana muhalefet’ denilirken organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker için ise ‘Baba muhalefet’ ifadeleri kullanıldı.

Karikatür kaldırıldı

Kılıçdaroğlu’nu örgüt lideri Sedat Peker ile kıyaslayan Cumhuriyet, kısa süre içerisinde karikatürü kaldırdı.

İşte o karikatür: