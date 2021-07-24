Cumhuriyet'ten İmamoğlu'na zımpara! "Tatilci Ekrem değil Erdoğan sorumlu"

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Görev süresinin yarısını temel atmama törenleri ve tatiller ile geçiren CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rezaletleri bitmiyor.

Dün öğle saatlerinde Maden Mahallesi, Eski Zekeriyaköy Caddesi üzerinde meydana gelen bir olay büyük tepki çekti. İçindeki yolcularla birlikte Zekeriyaköy'e doğru seyir halindeki İETT otobüsü, rampaya gelince aniden arıza yaptı.

Motoru çalışmaya devam ettiği halde rampadan çıkamayan otobüsü yolcular iterek rampadan çıkardı. O anları ise bir kamera ile görüntüledi.

Otobüsten inen yolcular hep birlikte İETT otobüsünü iterek rampadan çıkardı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Cumhuriyet'ten pişkin savunma: Ekrem tatilde, Erdoğan sorumlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu günden beri şov yapan Ekrem İmamoğlu'nu cilalayan CHP yandaşı medya, vatandaşların otobüs ittiği görünler üzerinden pişkince AK Parti hükümetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttu.

Seçim öncesi 'İBB kendi imkanları ile bütçesini yüzde 50 artıracak' diyen ancak İstanbul'un bütçesini har vurup harman savurarak otobüs bakımlarını bile yapmayan CHP'li İmamoğlu'nu savunmaya geçen yandaş Cumhuriyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB bütçesini onaylamadığını yazarak otobüsü itilmesini buna bağladı.

CHP'li İmamoğlu, İBB bütçesini har vurup harman savuruyor!

Vatandaşa otobüs ittiren İmamoğlu'nun israfta sicili kabarık. İstanbul'da çivi çakmak bir yana dursun, temeli atılmış projelere bile beton döken İmamoğlu, 2,5 yıllık İBB Başkanlığı döneminde yaptığı israf ve şovlarıyla CHP zihniyetinin değişmeyeceğini bir kez daha gösterdi:

- İSFALT'ta bir önceki dönemde 176 bin 200 liraya yaptırılan araç bakım hizmeti, İmamoğlu tarafından başka bir firmaya tam olarak 448 bin 822 liraya verildi.

- İSKİ hizmetlerinde binek araçların ortalama aylık maliyet giderleri toplamda 1 milyon 422 bin 793 lira iken, CHP'li İmamoğlu döneminde 2 katına çıktı. İSKİ'nin araç kiralama gideri aylık 3 milyon 341 bin 800 lira gibi ürkütücü bir seviyeye yükseldi.

- "İsraf haram, İstanbullu'nun hakkını koruyacağım" diyen Ekrem İmamoğlu, kış şartlarıyla mücadele hizmet alımında da AK Parti'yi ikiye katladı. AK Parti döneminde 11 milyon 666 bin lira olan kışla mücadele çalışmaları, CHP döneminde 22 milyon 990 bin liraya ulaştı.

- AK Parti döneminde; 450 sürücü, 2155 araç için 101 milyon 993 bin lira verilirken, İmamoğlu döneminde 559 sürücü, 2432 araç kiralama ihalesine 138 milyon 757 bin lira ödendi.

- İBB Başkanı İmamoğlu, iştiraklerdeki üst düzey yöneticilere yönelik özel sağlık sigortasının faturasını da vatandaşın sırtına yükledi. İsraf kelimesini dilinden düşürmeyen İmamoğlu, İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş (KİPTAŞ) personeline yapılan özel sağlık sigortasına 249 bin 476 lira ödedi. Aynı ihale AK Parti döneminde 137 bin 538 liraya mal oldu.

- AK Parti'nin aylık 11 bin lira ödediği durum tespit raporu hizmeti ise CHP döneminde 10 kat arttı. İBB'nin şirketlerinden Metro İstanbul A.Ş, söz konusu ihaleye aylık 110 bin lira ödedi.

- Göreve geldiğinden beri hizmet yerine şov peşinde koşan ve "Yapraklar bile beni alkışlıyor" diyerek milletin aklıyla alay eden CHP'li İmamoğlu, reklamlara da para akıttı. İmamoğlu, sadece Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım duyuruları için açılan 5 ihale için İBB kasasından 2 milyon 104 bin lira çıkardı.

- Kameralar önünde "musakka şovu" yapan İmamoğlu, kameraların olmadığı yerlerde, kişi başı 6 bin 395 lira yemek parası ödettiği ortaya çıktı. Böylece İBB Başkanlık makamının temsil ağırlama ve tören giderleri yüzde 544 arttı.

- İsraf algısıyla vatandaşa hizmet getirecek projeleri engelleyen CHP'li İmamoğlu, İBB'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü tarafından açılan ihale ile "Kültür Etkinlikleri" adı altında yandaş sanatçılar için 52 milyon TL bütçe ayırdığı belirlendi.

- CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ettirerek temel atmama töreni icra etmişti. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından “nimet” olarak nitelendirilen İstanbul, bu skandal törenin ardından müsilaja teslim olmuştu.

- Yapımına AK Parti döneminde başlanan Sancaktepe-Yenidoğan metro hattı CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde beton dökülerek kapatıldı.

- Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde müdür yardımcıları ve birim şeflerine bile tahsis edilen üst segment filo araçları yaptıkları ihlali geçişlerle İBB bütçesini zarara uğrattığı belirlendi.

- Kiralık araç sergisi şovu yapan CHP'li İmamoğlu, görevinin ilk 1.5 yılında 10 binin üzerinde yeni araç kiraladı. AK Parti döneminde 1.289 TL'ye kiralanan araçlar, CHP döneminde 3 katı fiyatlandırılarak 3 bin 400 TL'ye kiralandı.

- İBB'nin bütçesini bir tabloya yatıran CHP'li İmamoğlu, orjinalliği tartışmalı Fatih Portresi'ni 770 bin sterline yani yaklaşık 9 milyon TL'ye satın aldı.