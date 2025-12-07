  • İSTANBUL
Cumhuriyet’ten beri 4’üncü oldu! Türkiye’de yeni haham başı atandı

Yaklaşık bir sene önce hayatını kaybeden İshak Haleva’nın ardından baş haham vekili olarak görev yapan Davut Sevi, İstanbul’daki törende resmen baş hahamlığa atandı.

İsrail gazetesi Times of İsrael’in haberine göre; Türkiye Yahudi cemaati, uzun süredir cemaat lideri olan İshak Haleva’nın ölümünden yaklaşık bir yıl sonra, Davut Sevi’yi yeni baş hahamı olarak tanıdı.

 

Oybirliğiyle seçildi

70 yaşındaki Sevi, Ocak ayında Haleva’nın ölümünden bu yana ülkenin baş hahamı vekili olarak görev yaptıktan sonra, Perşembe günü İstanbul’daki Neve Şalom Sinagogu’nda düzenlenen bir törenle resmen göreve atandı. Times of İsrael gazetesindeki habere göre, Eylül ayında yapılan bir iç oylamada, karşıt aday olmadan oybirliğiyle seçildi.

Sevi, 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana dördüncü hakam başı oldu. Türkiye’de köklü bir ailede doğan Sevi, onlarca yıldır Yahudi eğitimini teşvik etmek ve ülkenin azalan Yahudi cemaatinin geleneklerini korumak için çalıştı. Daha önce Neve Şalom’da şohet (kutsal kasap) ve hazzan (hazan) olarak görev yaptı.

 

Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ve İsrail’le ilişkileri sık sık çalkantılı olan Türkiye’de yaklaşık 15 bin Yahudi yaşıyor.

