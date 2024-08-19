Cumhuriyet'ten bebek ölümü üzerinden iğrenç algı operasyonu

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Yıllardır sağlık sektörüne katlı sağlamak yerine siyasi saçmalıklarla gündemden düşmeyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) deprem bölgelerindeki bebek ölüm hızı (BÖH) hakkında rapor hazırladı. Rapora göre, bebek ölüm oranı binde 10'dan binde 20'ye çıktı. Yani artış, binde 10 oranında bir değişim gösterdi.

Cumhuriyet’ten göz göre göre yalan

Ancak Cumhuriyet, bu durumu çarpıtarak bebek ölümleri yüzde 10 artmış gibi servis etti. Oysa ki raporun tamamı dikkatlice incelendiğinde, her şeyin "binde" olarak ifade edildiği açıkça görülüyor.

Bebek ölümleriyle ilgili bu hassas raporu bile çarpıtarak, "bebek ölümleri yüzde 10 arttı" manşetleriyle çıkan Cumhuriyet, algı oluşturmak için rakamları korkunç bir farkla servis etti, kendi kitlesini kandırmakta sakınca görmedi. Kendisini "çağdaş" olarak tanıtan bu kesimler, yalan haberlerle halkın duygularını istismar etmekten geri durmadı.

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İşte Cumhuriyet'teki o yalan:

TTB ve SES göz yumdu

Bu çarpıtma karşısında ne TTB’den ne de CHP’nin arka bahçesi konumundaki SES gibi sendikalardan en ufak bir itiraz gelmedi. Aksine, bu yalanı alttan alta destekleyerek gerçeği çarpıtma girişimlerine ortak oldular.