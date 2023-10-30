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Gündem Cumhuriyet'leri de Atatürk’leri de yoktu ama, bizim için canlarını verdiler!
Gündem

Cumhuriyet'leri de Atatürk’leri de yoktu ama, bizim için canlarını verdiler!

Yeniakit Publisher
2023-10-30 10:53:00 -
Cumhuriyet'leri de Atatürk’leri de yoktu ama, bizim için canlarını verdiler!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Cumhuriyet'leri de Atatürk’leri de yoktu ama, bizim için canlarını verdiler!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Filistin ve cumhuriyet rejimi üzerinden mütedeyyin kesime saldıran laikçilere tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Diyorlar ki, “Cumhuriyet sayesinde, Filistin olmaktan kurtulduk!”

Ben de onlara soruyorum, “Emin misiniz?”

Devam ediyorum, “Bize ne Filistin’den. Filistin bizim toprağımız değil ki?” cevabı ile, Filistin’de hastane bombalanmasına iki çift cümle ile isyan etmekten kaçan vicdansızlar..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3 bin Gazzeli çocuğun öldüğü bir zaman diliminde, “HAMAS terör örgütüdür” diyen alçakların..

Türkiye, Filistin yapılmak istendiğinde..

Karşı duracağından emin misiniz?

(Allah korusun) İstanbul bombalanıyorsa ve kendisi Ankara’da oturuyorsa, “Bize ne İstanbul’dan. Buraya gelene kadar daha 450 km’lik yolları var. Aradakiler düşünsün” demeyeceğinden emin misiniz..

Eğer Antalya’da oturuyorsa ve Ankara bombalanıyorsa (Allah korusun) “Ankara’da benim malım yok ki..” demeyeceklerinden emin misiniz...

İnsanlık aleminin yaşadığı, çocukların katledildiği zulme sessiz kalanlar.

Kendi şahsına, malvarlığına bir zarar gelmedikçe, ülkesine gelebilecek zararlara da itiraz etmez..

Diyorlar ki, “Gazze’liler hayıflanıyorlar, ‘Ah bizden de bir Mustafa Kemal çıksaydı’ diye”.

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Yorumlar

ATAM SEN İZMİR İKTİSAT KONGIRESİNDE -

BİZ BU DENİZE DÖKTÜĞÜMÜZ LAİK DEMOKRAT BATILININ ÜRETİKLERİNİ ÜRETMESEK BUNLARI ÇAĞIRMAK ZORUNDA KALIRZ DEDİNYA SENİN ÇOK SEVEN HEYKELDEN İÇKİDEN GEZİP SENİN AÇTIĞIN FABRİKALARDA DEVLET MALI DENİZ YEMEYEN KERİZ DİYENLERİ KİM YETİŞTİRDİYSE SENİNİÇİN HEYKEL YAPANLAR SENİN DENİZE DÖKTÜĞÜN BATILININ HERŞEYİNİ YAPALIM DİYEN YÜZDE 52 AMERİKA İSRAİL AVRUPALILARLAN BERABEROLUP SOYDURMAKİÇİN PKK YLAN BİLE BERABEROLDU BU SONRA BENİ AÇ AÇIKTA BIRAKANIN SABAH AKŞAM ÇOK

Osmanlı

Kadir mısıroğlu hazretleri çok güzel anlatırdı gerçek tarihi nurlar içinde yatsın inşallah.
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