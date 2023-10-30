Cumhuriyet'leri de Atatürk’leri de yoktu ama, bizim için canlarını verdiler!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Filistin ve cumhuriyet rejimi üzerinden mütedeyyin kesime saldıran laikçilere tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Diyorlar ki, “Cumhuriyet sayesinde, Filistin olmaktan kurtulduk!”

Ben de onlara soruyorum, “Emin misiniz?”

Devam ediyorum, “Bize ne Filistin’den. Filistin bizim toprağımız değil ki?” cevabı ile, Filistin’de hastane bombalanmasına iki çift cümle ile isyan etmekten kaçan vicdansızlar..

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3 bin Gazzeli çocuğun öldüğü bir zaman diliminde, “HAMAS terör örgütüdür” diyen alçakların..

Türkiye, Filistin yapılmak istendiğinde..

Karşı duracağından emin misiniz?

(Allah korusun) İstanbul bombalanıyorsa ve kendisi Ankara’da oturuyorsa, “Bize ne İstanbul’dan. Buraya gelene kadar daha 450 km’lik yolları var. Aradakiler düşünsün” demeyeceğinden emin misiniz..

Eğer Antalya’da oturuyorsa ve Ankara bombalanıyorsa (Allah korusun) “Ankara’da benim malım yok ki..” demeyeceklerinden emin misiniz...

İnsanlık aleminin yaşadığı, çocukların katledildiği zulme sessiz kalanlar.

Kendi şahsına, malvarlığına bir zarar gelmedikçe, ülkesine gelebilecek zararlara da itiraz etmez..

Diyorlar ki, “Gazze’liler hayıflanıyorlar, ‘Ah bizden de bir Mustafa Kemal çıksaydı’ diye”.

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