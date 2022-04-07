Cumhuriyet'in yalanına OGM'den yalanlama!
Cumhuriyet Gazetesi, bugün Orman Genel Müdürlüğü'nün yangın söndürme işini taşerona bırakacağı iddia etti. OGM'den yapılan açıklamada, iddialar yalanlandı.
Cumhuriyet Gazetesi yalan haberlerine bir yenisini daha ekledi. Bugün yayımladığı "Orman Genel Müdürlüğü, yangınları söndürme işlerini taşerona devredecek" başlıklı haberlerinde gerçeği yansıtmayan bilgiler verdi.
Orman Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "OGM, yangın önleyici çalışmalar yapacak ve yangına ilk müdahalede bulunacak ekipler oluşturmaktadır. Yangın uzmanları koordinesinde görev yapacak bu ekiplere yangın söndürme işi verildiği iddiası gerçek dışıdır" ifadelerini kullandı.