Cumhuriyet’in istismarı elinde patladı! "Burası da özel gibiymiş, Allah devletimizden razı olsun"

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem; Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de yıkımlara neden oldu.

85 milyon ile el ele veren devlet 10 ilimiz için bütün imkanlarını seferber etti. Bölgeye yurtiçinden ver yurtdışında yardımlar yağıyor.

Birlik ve beraberliğin yaşandığı bu zor günde Cumhuriyet gazetesinin yaptığı rezil istismar elinde patladı.

Hatay'da enkazdan 138. saat sonra çıkarılan ve sağlık ekiplerine "Param yok, ne olur beni özel hastaneye götürmeyin" diyen Emine Doğu’nun açıklamalarını Cumhuriyet "Yoksulluk enkazı" başlığıyla istismar etmeye kalkıştı.

Kullandığı ifadeler tokat niteliğinde

Sözleri Cumhuriyet gazetesi tarafından çirkin bir şekilde kullanılan depremzede Emine Doğu'nun kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi’nde açıklamalarda bulundu. Doğu'nun kullandığı her bir ifade Cumhuriyet gazetesine tokat niteliğinde oldu.

138. saatte çıkarıldı

Asrın felaketinden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay'da enkaz altındaki depremzedeleri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin 138. saatinde 51 yaşındaki Emine Doğu ile 19 yaşındaki oğlu Bekir Doğu kurtarıldı.

Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınan Doğu, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Enkazdan hiç çıkamayacağını sandığını ifade eden Doğu, “Oğlumla birlikte orada enkazda kaldık. Eşim 2 gün dayandı ve yanımda öldü. Tahta buldum tıkır tıkır vurmaya başladım. ‘Acaba bizi duyan olur mu?’ dedim. ‘Oğlum sen de bağır’ dedim. Ümidim yoktu çok güzel rüyalar gördüm. Kızımı gördüm ama kızım ölmüş” dedi.

"Burası özel hastane gibiymiş. Devletimizden Allah razı olsun"

Sağlıkçılarla ambulanstaki konuşmaları hatırlatılan Emine Doğu, “Ambulansa bindirdiler, orada çocuk dedi ki ‘seni Adana’ya götüreceğim’ ben de dedim ki ‘Bak oğlum benim durumum yok, beni özele götürme dedim’. Burası da özel gibiymiş. Çok sevindim çok memnun oldum. Devletimizden Allah razı olsun. Biz hiç böyle bir şey görmedik bilmiyorduk, hiç Antakya’dan çıkmadığımız için. Buradan çıkınca oğluma kavuşmak istiyorum. Kızımı kaybettim. Kızım Isparta’yı kazanmıştı. 35 yaşında KYK yurdunda yöneticiydi. Çalıştı, çabaladı ve kazandı valizini bile hazırlamıştı” dedi.

(Emine Doğu'nun Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor)

