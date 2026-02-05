Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yakışır bir proje

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinasyonunda yürütülen “Ev Sahibi Türkiye 500 Bin Sosyal Konut” temalı Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri sürüyor. Bu çerçevede Afyonkarahisar genelinde toplam 4 bin 370 sosyal konut için kura çekimleri devam ederken, Bolvadin ve Dişli beldelerini kapsayan projenin 163 konutluk etabı için de hak sahipleri belirlendi. Kura çekimlerinin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Bolvadin İlçe Başkanı Av. Yasin Nurbaş, projenin ilçeye değer kattığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti ve hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinasyonunda yürütülen “Ev Sahibi Türkiye 500 Bin Sosyal Konut” temalı Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri sürüyor. Bu çerçevede Afyonkarahisar genelinde toplam 4 bin 370 sosyal konut için kura çekimleri devam ederken, Bolvadin ve Dişli beldelerini kapsayan projenin 163 konutluk etabı için de hak sahipleri belirlendi. Kura çekimlerinin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Bolvadin İlçe Başkanı Av. Yasin Nurbaş, projenin ilçeye değer kattığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti ve hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

UYGUN ŞARTLARDA EV SAHİBİ OLUYORUZ
Bolvadin merkezde 100, Dişli beldesinde ise 63 olmak üzere toplam 163 konutun hak sahiplerinin belirlendiğini açıklayan Nurbaş, “Projenin ilçenin konut ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacağını ifade eden Nurbaş, bu yatırımla vatandaşların uygun şartlarda ev sahibi olmasının sağlandığını belirtti.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yakışır nitelikte bir çalışma hayata geçirildiğini vurgulayan Nurbaş, TOKİ tarafından yürütülen projenin sosyal devlet anlayışının somut bir örneği olduğunu dile getirdi. Kura sürecinin noter huzurunda ve tam şeffaflıkla gerçekleştirildiğine dikkat çeken Nurbaş, emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkür etti.

Açıklamasında, “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, milletvekillerimize ve katkı sunan herkese Bolvadinli hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi. Nurbaş, projeden hak kazanan vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini iletirken TOKİ yatırımlarının ilçede artarak devam etmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

Afyonkarahisar’da yapılacak toplam TOKİ konutları için kura çekimleri tamamlanırken, Bolvadin ve Dişli beldesini kapsayan proje kamuoyunda memnuniyetle karşılandı. Kura çekiminin ardından açıklama yapan Yasin Nurbaş, Bolvadin merkezde 100, Dişli beldesinde ise 63 konutun hak sahiplerinin belirlendiğini hatırlattı.

Afyonkarahisar’da 4 bin 370 sosyal konut için heyecanlı bekleyiş sona ererken TOKİ tarafından yürütülen projeler kapsamında hak sahipleri bugün gerçekleştirilecek kura çekimi ile belirleniyor.

