Cumhuriyet'in ihtiyarı Emre Kongar'dan rezil ötesi yazı! Vallahi billahi yazık

Cumhuriyet gazetesinin "ihtiyar heyeti"nden Emre Kongar, akıl sağlığıyla ilgili şüphelere sebebiyet veren bir yazıya imza attı. Başbakan Adnan Menderes'in idam edildiği 27 Mayıs darbesinin demokratik rejimi yeniden kurma amacı taşıdığını ileri süren Kongar, yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"(...) Genç subayların yaptığı 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi, Menderes’in (...) “28 Nisan Tahkikat Encümeni Darbesi”ne karşı yapılan, Demokratik Rejimi yeniden kurmak ve geliştirmek hedefine yönelik bir darbedir.

Bu darbenin biri çok kötü, biri çok iyi iki sonucu olmuştur:

Çok kötü sonucu, Menderes, Polatkan ve Zorlu’nun asılmalarıdır.

İyi sonucu ise 1961 Anayasası’nın kabulüdür.

1961 Anayasası ile Türkiye, yeniden çağı yakalamış, “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” niteliğine kavuşmuştur. (...)"