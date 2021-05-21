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Gündem Cumhuriyetin ebedi sesi: İstiklal Marşı
Gündem

Cumhuriyetin ebedi sesi: İstiklal Marşı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Cumhuriyetin ebedi sesi’ temalı sergi, Bursa Kent Müzesi’nde ziyarete açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 10:07:00 -
Cumhuriyetin ebedi sesi: İstiklal Marşı

 Hasan Özan  Bursa 

Bursa ve İstiklal Marşı ilişkisinin tarihsel ve toplumsal görünümü üzerine kurgulanan sergi, Bursalıları İstiklal Marşı’nın kentte ilk kez çalındığı ve söylendiği günlere götürecek. Pandemi sürecinde müzelerdeki yüz yüze yapılan neredeyse tüm etkinlikleri sanal ortama aktararak müzelere erişimi ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi, Kent Müzesi’nde yeni bir sergiyi daha ziyarete açtı.


Yeni Akit Gazetesi
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