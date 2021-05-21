Cumhuriyetin ebedi sesi: İstiklal Marşı

Hasan Özan Bursa

Bursa ve İstiklal Marşı ilişkisinin tarihsel ve toplumsal görünümü üzerine kurgulanan sergi, Bursalıları İstiklal Marşı’nın kentte ilk kez çalındığı ve söylendiği günlere götürecek. Pandemi sürecinde müzelerdeki yüz yüze yapılan neredeyse tüm etkinlikleri sanal ortama aktararak müzelere erişimi ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi, Kent Müzesi’nde yeni bir sergiyi daha ziyarete açtı.