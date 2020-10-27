Cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü, TRT ekranlarındaki özel içerikli yayınlarla kutlanacak

İSTANBUL (AA) - TRT, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gün boyunca özel içerikli yayınlar yapacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un İtilaf Devletlerince işgalinin yaşandığı 16 Mart 1920 ile TBMM'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi arasındaki 6 haftalık tarihsel süreci anlatan dizi "Ya İstiklal Ya Ölüm", 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda saat 23.30'da TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

"Ya İstiklal Ya Ölüm"ün kahramanlarının mücadeleci kişilikleriyle işgale karşı direnip vatanı nasıl savunduklarını anlatan dizi, milli mücadele ruhunu ekrana taşıyacak.

TRT 1'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinden yapacağı canlı yayınlarla Anıtkabir'deki atmosfer izleyenlerle paylaşılacak.

TRT Haber kanalında, I. TBMM Binası'ndan 09.00 ile 13.00 arasında "özel yayın", 21.00-23.00'te ise "Birinci Sayfa Özel" yayını ekranlara gelecek.

TRT 2'deki Tarihin Ruhu, Cumhuriyetin 97'nci yıl dönümünde, Cumhuriyet Bayramlarının arşiv görüntülerini inceleyecek. "Cumhuriyet Bayramı nasıl ilan edildi? İlk başta hangi mesajları kitlelere taşıyordu? Zamanla hangi mesajlar öne çıktı? Bu değişimlerin sebepleri nelerdi?" gibi sorulara yanıt aranacak. Cumhuriyetin ilk yıllarından bayram kutlamaları ve çok özel öyküler, 29 Ekim Perşembe saat 12.00'de TRT 2'de izlenebilecek.

TRT Müzik'te, Şef Zafer Gündoğdu yönetiminde TRT ses ve saz sanatçılarının icrasıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel konser saat 20.00'de yayınlanacak. TRT Radyo 1, TRT FM, TRT Radyo 3, TRT Nağme, TRT Türkü ve TRT bölge radyolarında gün boyunca özel konserler, programlar ve söyleşilerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak.