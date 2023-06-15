Cumhuriyet’in 100. Yılı’nın ilk TBMM Başkanlık Divanı Kurtulmuş başkanlığında toplandı

Divan toplantısında üyelere hitap eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, Başkanlık Divanı’nın; Cumhuriyetin de 100. yılı olması münasebetiyle önemli bir yasama döneminde görev yapacağına dikkat çekti.

“Yeni hedeflerimiz, ülkülerimiz, varmak istediğimiz noktalar var”

Başkan Numan Kurtulmuş, “Cumhuriyetimizin 100 yılındayız. Bu yüzyılda Türkiye büyük mesafeler kaydetti. Ama önümüzde hep birlikte gerçekleştirmek durumunda olduğumuz yeni hedeflerimiz, ülkülerimiz, varmak istediğimiz noktalar var. Bunu gerçekleştirmek de milletin seçtiği Meclis olarak en büyük sorumluluk TBMM üzerindedir. Bu süreçte hepimiz elimizden gelen bütün gücü kullanarak, milletin bize verdiği yasama ve denetleme görevini en iyi şekilde yaparak Güçlü Türkiye hedefine ulaşmaya katkı sunacağımızı ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Demokratik olgunluk içerisinde bir yönetim anlayışı”

Kurtulmuş yasama faaliyeti süresince demokratik olgunluk içerisinde bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini belirterek şunları söyledi: “Bu dönemde parlamentoda çok sayıda parti bulunuyor. Bazı partilerin grupları varken genel başkanları bulunmuyor. Bazı partilerin genel başkanları parlamentoda iken grupları bulunmuyor. Bu kadar partinin olmasını demokrasi adına bir kazanç olarak görüyorum. Başkanlık Divanı olarak bu demokratik olgunluğun gerçekleşmesi için katkı sunduğumuz sürece TBMM; halkın kendisinden beklediği görevi yerine getirecektir. Başkanlık Divanı’nın, fikirleri farklı olsa da amaç ve anlayış birliği içerisinde hareket ettiği dönemlerde TBMM, kaliteli ve sorunsuz bir yasama fonksiyonu yerine getirmiş olur”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Divan Üyeleri toplantı sonrası Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirdi. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Kurtulmuş Anıtkabir Özel Defteri’ni de imzaladı.

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