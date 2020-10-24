Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına yönelik genelge Resmi Gazete'de yayımlandı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yapılacak kutlamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde Kurtuluş Savaşı mücadelesinde her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen bir bağımsızlık destanı yazdığı vurgulandı.

Yüce milletin, kudret ve iradesiyle vatan edindiği Anadolu topraklarını parçalanmaktan kurtardığı belirtilen genelgede, "Bu mücadele süresince milletimizin en büyük güç kaynağı istiklal ve istikbaline olan sarsılmaz inancı olmuştur. Kurtuluş mücadelemizin köklü hatırasını yaşatmak üzere Cumhuriyetimizin 100. yılı ülkemizin dört bir yanında ve yurt dışı temsilciliklerimizde büyük bir coşkuyla kutlanacaktır." ifadesine yer verildi.

Bu kapsamda 100. yıl kutlamaları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde yürütülecek. Kutlamalar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek her faaliyet, İletişim Başkanlığınca oluşturulacak bir kurul tarafından planlanacak ve yürütülecek.

Yurt dışı ve yurt içinde gerçekleştirilecek tüm proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacak. Yürütülen faaliyetler için ihtiyaç duyulması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan bütçe talep edilebilecek ve İletişim Başkanlığınca uygun görülen sponsorluk veya hizmet alımı anlaşmaları yapılabilecek.

Kutlama ve etkinliklerde kullanılacak her türlü proje dokümanı, logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar, İletişim Başkanlığınca oluşturulacak web sitesinde (www.yuzuncuyil.gov.tr) yayımlanacak. Kurumsal kimliğe uygun olarak oluşturulacak "100. Yıl Logosu" tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca resmi yazışmalarda kullanılacak.

Genelge ile 2023 yılı boyunca düzenlenecek etkinliklerin Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın, kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeden sağlanması istendi.