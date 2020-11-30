Cumhuriyetçilerin kalesini Biden kazandı
ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından kritik eyaletlerden Arizona'daki resmi sonuçlar, Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı teyit edildi.
ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından kritik eyaletlerden Arizona'daki resmi sonuçlar, Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı yönünde tescil edildi. ABD'de tartışmalı geçen başkanlık seçim sonuçlarının resmi sonuçlarına ilişkin eyaletlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.
3 Kasım'daki seçimlerde az farkla Biden'ın kazandığı belirtilen Arizona'da Eyalet Sekreteri Katie Hobbs ile Vali Doug Ducey, seçim sonuçlarını resmi olarak tescil etti.
Arizona eyaleti çoğunlukla Cumhuriyetçi Partiye oy vermesiyle biliniyor.