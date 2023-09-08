Cumhuriyetçilerin darbe girişimini Oda TV yazdı!

Cumhuriyet'te yönetimi ele geçirme girişiminin yanı sıra, gazeteyi çıkaran şirketin eski yöneticisi Adnan Aslan ve Cumhuriyet Vakfı üyesi Turan Karakaş'ın, gazetede görev yaptıkları süreç içerisinde bir organizasyon ve tanıtım şirketi kurdukları iddiası öne sürülmüştü.

İkilinin, gazete yöneticilerine sosyal medya üzerinden suçlamalar yönelttiği ve gazetenin yönetimini ele geçirmek istediği iddiaları konuşulurken ODA TV de devreye girdi.

ODA TV, kendilerine konuşan ancak ismini gizli tuttukları Cumhuriyet gazetesi yöneticisinin, Adnan Aslan ve Turan Karakaş'ın iddia edilen şirketi reklam, organizasyon, tanıtım, danışmanlık gibi hizmetler vermek üzere kurduklarını söylediğini yazdı.

ODA TV'nin bir Cumhueiyet gazetesi yöneticisine ait olduğunu iddia ettiği açıklama şöyle:

"Hakikaten inceledik. Arkadaşlar ticari sicilini çıkarmışlar. Doğru çıktı. Ticari sicilinde olduğu tespit edildi. 'Bu nedir, böyle şey olur mu?' dedim, sonra bakıldı ve gerçek olduğu belirlendi."

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