Cumhuriyetçi senatörler saldırı sonrası İran'a eteş püskürdü

ABD'de Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham, John Cornyn ve Tom Cotton, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının ardından sosyal medyada İran konusunda sert açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Joe Biden yönetiminin İran'a karşı aldığı önlemlerin "başarısız olduğunu" savunarak, "Biden yönetimi 'yapma' dediğinde, İranlılar 'yapıyor'. Biden yönetiminin söylemleri İran'ın bir kulağından girip diğerinden çıkıyor." ifadesini kullandı.

Graham, bölgedeki ABD güçlerine karşı "100'den fazla" saldırı düzenlendiğini öne sürdü.

Biden yönetiminin "misilleme ve gelecekteki saldırganlıkları azaltmak amacıyla İran'daki önemli hedeflere saldırması gerektiğini" belirten Graham, "İran rejiminin anladığı tek şey güçtür." paylaşımının ardından "Şimdi İran'ı vurun." ifadesini kullandı.

Graham, olayda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralananların da en kısa sürede iyileşmesi dileğini aktardı.

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Senatör Graham ayrıca, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İran'da uyguladığı stratejinin "başarısız olduğunu" savunarak, "İran'ı caydırma konusunda Biden'ın ulusal güvenlik ekibine olan güvenimi uzun zaman önce kaybettim. Politikalarını şimdi değiştirmezlerse, bunun bedelini bölgedeki ABD askerleri ödeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tahran'ı hedef alın"

Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn de X üzerinden konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Tahran'ı hedef alın." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton ise X'den yaptığı açıklamada, "Joe Biden, askerlerimize yönelik saldırılara göz yumarak, Ayetullahlara milyarlarca dolar rüşvet vererek, İran'ı yıllarca cesaretlendirdi." değerlendirmesinin ardından, söz konusu olaya verilmesi gereken cevabın "İran'ın terörist güçlerine karşı düzenlenecek yıkıcı askeri misilleme" olduğunu öne sürdü.

Biden'ı "korkak" olmakla suçlayan Cotton, ölen askerlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

- ABD güçlerine yönelik İHA ile düzenlenen saldırı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

ABD Merkez Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA