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Aktüel

Cumhuriyetçi kongre üyesinin Beyaz Saray'da yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı

ABD Temsilciler Meclisinde Teksas eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Louie Gohmert, Kongrede katıldığı etkinliklerde maske takmayı reddettiği için sık sık eleştirilerin hedefi oluyordu

Yeniakit Publisher
2020-07-29 21:19:38 -
Cumhuriyetçi kongre üyesinin Beyaz Saray'da yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisinde Teksas eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Louie Gohmert'in Beyaz Saray'da yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Gohmert, Twitter'dan paylaştığı videoda, bu sabah Başkan Donald Trump'a Teksas ziyaretinde eşlik etmek için Beyaz Saray'a gittiğini ve buradaki kurallar gereği kendisine test yapıldığını belirtti.

İlk testin pozitif çıkmasının ardından yapılan ikinci testin de aynı sonucu verdiğini ifade eden Gohmert, bu nedenle Trump'ın uçağına binemediğini ve geri döndüğünü bildirdi.

Hiçbir belirti göstermediğini belirten Gohmert, "Bu virüsün başkalarına da bulaşmasını önlemek adına çok çok dikkatli davranacağım." ifadesini kullandı.

Gohmert, Kongrede katıldığı etkinliklerde maske takmayı reddettiği için sık sık eleştirilerin hedefi oluyordu.

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