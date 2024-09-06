Cumhuriyet yine namaza saldırdı

ÖZEL HABER

Kuran Nesli Platformu’nun Hizbullah’a yakın olduğunu iddia eden gazete 18 yaş aştı çocuklara yönelik namaz eğitimlerini yasadışı bir olaymış gibi okuyucularına duyurdu.

TOPLU NAMAZ BİLE KILMIŞLAR!

28 Şubat zihniyetini üzerinden atamayan Cumhuriyet gazetesi; “Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yaşları 6 ila 10 arasında olan çocuklara 20 günlük eğitimde namaz, temel dini bilgiler, fıkıh, siyer gibi dinsel dersler verildi. Bu eğitim süreci 31 Ağustos’ta son buldu ve bu tarihten beri platform tarafından İstanbul, Ankara, Van, Konya, Bitlis, Ağrı ve Mardin gibi kentlerde çocuklar yürütülüp toplu namaz kıldırtıldı.” diye yazarak çocukların cemaat ile namaz kılmasını okuyucularına kötü bir şey yapmış gibi sundu.

BU DÖVİZLER CUMHURİYET’İ KIZDIRMIŞ

Güzel olan ne varsa karşısında yer alan Cumhuriyet gazetesi bu halkın güzel olarak gördüğü her şeyi bakın nasıl karşısında yer alarak eleştiriyor. Cumhuriyet haberi şöyle vermiş;

“Yürüyüş sırasında çocuklara tevhit bayrağı taşıtıldı ve tekbir çektirildi. Bunun yanı sıra çocuklara “Namaz dinin direğidir” diye slogan attırılırken “Namaz müdavimleri Aksa’nın müdafileri”, “Ailemizin neşesi, mescitlerin gülüyüz”, “Kuran nesli namaz kılıyor”, “Cenettin anahtarıdır namaz”, “Kudüs namazlı neslindir” ve “Namazla büyüyen nesil büyük olur” yazan dövizlerin de taşıtıldığı saptandı.” Ortada herhangi bir suç varmış gibi konuyu haberleştiren cumhuriyet gazetesi İsrail’den yana tavır takındığını da şu cümlelerle belirtmiş.

İSRAİL PROPAGANDASI YAPTI

“Ayrıca platform Mardin ve Bitlis’teki yürüyüşlerinde ihvancı Hamas’ın propagandasını da yaptı. Çocuklara Hamas’ın öldürülen eski siyasi büro başkanı İsmail Haniye’nin fotoğrafları taşıtıldı. Mardin’deki etkinlikte ise etkinlik alanına “Şehit İsmail Haniye için kıyamdayız” yazan bir pankart asıldı.”