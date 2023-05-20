Cumhuriyet yazarının şu düştüğü duruma bakın! Yazık, vallahi yazık

14 Mayıs öncesinde, Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanacağına kesin gözüyle bakan Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur, ilk turda yaşadığı şokun ardından, “züğürt tesellisi”ne imza attı. Seçimlerde Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun değil, aslında Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan’ın başarısız olduğuna kendisini ve okuyucularını inandırmaya çalışan İlknur, “Şu düştüğün duruma bak! Yazık” dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

“De ki ikinci seçimde de başarılı olamadık. Ama hiç olmazsa Türkiye’nin yüzde kaçının karşılarında olduğunu, bu despot rejime boyun eğmeyeceğini göstermeye değmez mi?

Ayrıca dünyanın sonu değil. Oyu yüzde 40’lardan yüzde 35’e gerilemiş ve bütün büyük kentleri kaybetmiş bir iktidar var. Bu ekonomik tabloyla bırakın beş yılı iki yılı bile çıkaramaz. Efendim Orta Anadolu ile Doğu ve Orta Karadeniz’de başarılı olunamamış. Beş yıl sonraki seçimde de muhtemelen olmayacak. Çünkü büyük kentlerdeki insanların yaşadığı ekonomik sıkıntıyı aynı oranda yaşamıyorlar da ondan. Çoğunun evi kira değil. Sebzeyi, meyveyi ve tahılı ya kendi bahçesinden ya da köyünden karşılıyor. Bir emekli maaşı ve sosyal yardımlarla geçinmesi metropollere göre daha kolay. Bir de muhafazakâr oy alışkanlığına sahip bu bölgelerin tercih değiştirmesi akşamdan sabaha olmuyor.”



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