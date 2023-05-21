Cumhuriyet yazarından tarihi Erdoğan itirafı! Reis, bu hatunun canını çok fena sıkmış

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'ta yaşadığı hezimetin ardından tarihi bir itirafta bulundu.

"Sürekli yenilgi ve ardından oylar çalınmış söyleminden bıktım" diyen Özgentürk, özetle şunları kaydetti:

"Sevgili okurlarım sizi bilmem ama benim canım çok sıkkın. Yirmi yıldır her seçimden sonra aynı senaryonun hiç değişmeden tekrarlanması aklıma “Ben ne yaptım ki bu çileyi sürekli yaşamak zorundayım” sorusunu getiriyor. Sürekli yenilgi ve ardından oylar çalınmış söyleminden bıktım. İnsanın içinden “Oylar çalınmış mı, öyleyse çaldırma kardeşim!” diye haykırmak geliyor. (…)

Seçim gecesi muhalif kanalların içine düştükleri bozgun halini unutmak imkânsız. İlk yirmi beşinci dakikadan sonra “Adam kazandı” diye kendi kendime söylenmiş ve bu bozgunu seyretmemek için, defalarca izlediğim Baba filmini yeniden izlemeye koyulmuştum. (…)"

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