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Medya Cumhuriyet yazarından skandal sözler! İslamiyet için bunu dedi
Medya

Cumhuriyet yazarından skandal sözler! İslamiyet için bunu dedi

Cumhuriyet gazetesinin İslam'a ve Müslümanlara saldırmayı görev edinmiş yazarı Şükran Soner, yine büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 12:46:00 -
Cumhuriyet yazarından skandal sözler! İslamiyet için bunu dedi

Cumhuriyet gazetesinin İslam'a ve Müslümanlara saldırmayı görev edinmiş yazarı Şükran Soner, yine büyük bir skandala imza attı.

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremin yaralarını sarmaya çalışırken, halkın büyük çoğunluğunun inandığı değerlerle alay etmeyi tercih eden Soner, İslamiyet için "kör inanç" iması yaptı. Ahlaksız Soner, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti: 

"(…) Çok doğru deprem vurgununun ne zaman kimin başını vuracağı önceden bilinemiyor. Olacakların ürkütücü boyutları bilimin çabaları sonucu çok biliniyor olsa da zamanı tam bilinemediğinden, piyangonun şansın kimleri vurabileceği hiç ama hiç bilinemiyor. Suçsuz Ecevit’in başına gelenlerden ders alınıp deprem önlemlerinde birazcık olsun ciddi işlerin yapılması gündeme getirilemez miydi? Bizim kesemizden süper projelerle siyaseten övünmek çok ucuz ama deprem önlemleri için ciddi işler yapmanın siyaseten getirisi algılanamıyor.

Kim bilir belki de kör inancın peşinden gidici kültürle, duaların işe yarayabileceği, depremin kendilerini vurabilecek tarihlere denk düşmeyeceğinin hep kalıcı olabileceği sanılıyordu. (…)"

 

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Yorumlar

Okur

Allah ın insan şeytanı dediği tiplerden biride tamda bu yaratık gibilerdir.

Fsm

He akit siz haarp diyin boş beleş komplo teorilerine inanın. Bunu da ameriga yaptı değil mi.
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