Cumhuriyet yazarından skandal çağrı! Sen ne diyorsun be kadın

Tayyip Erdoğan ve AK Parti alerjili Şükran Soner, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde yine saçmaladı. Her defasında, milletin kahir ekseriyetinin oylarıyla, sandıkta eze eze iktidara gelen AK Parti'ye haksız ithamlarda bulunan Soner, hükümete karşı isyan ve başkaldırı çağrısı yaptı.

Soner, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"Dönemi, gündemi, koşulları, sorunları ne olursa olsun, işçi sınıfı eylemlerimizde en yaygın kullanılmış bu slogan, yıllar geçtikçe tartışılmaz toplumsal bilinçaltımıza en yaygın yerleşmiş, ötesinde kazınmış, sloganların başında yerini alır. Toplumsal birikimlerin, acıların ürünü patlamalarda, yasakların, öngörülmüş ağır cezaların engelleyebilmeleri, elbette durdurabilmelerinin, olanaksız olduğu, yüz binlerin, milyonların ortak duruşlarıyla kanıtlanmıştır.

Sokaklara yazılmış direnişler için yüz binler üzerinden kanıtlarımıza, sandıklarda kullanılmış milyonlarla oylarımızı katabiliriz. Askeri, sivil darbeler arasında savrulmuş ülkemizde, geçmişte sivil darbelerin süreçlerini ortalama onar yıla bölebiliyorken bu kez en uzunu ile 23 yıl geçirdiğimizi unutmamalıyız. (...)

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Güncel gündemimizde Cumhur Cephesi çaresizlikten kilitlenmiş, Millet Cephesi üzerinden tartışmalar ön plana çıkıyor ya. Uzaktan bakışla ayrıntıları beni hiç ama hiç ilgilendirmiyor. Doğa yasaları hiç şaşmaz, canların yanmasının boyutları katlandıkça toplumsal patlamaların büyüklüğünün şiddeti depremlerin şiddetinin patlaması gibi büyür. İşlenmiş zincirleme suçların saklanabilmesinin olanaksız olduğu günleri yaşıyoruz. Eklemlenmiş kirli suçların saklanabilmesi, örtülmesi olanakları sıfır. Canların acıları üst üste tazeleniyor, açılıyor, isyanın, başkaldırının gücü, boyutları katlanıyor. (...)"