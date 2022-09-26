  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Cumhuriyet yazarından fıkra gibi yazı! Şaka mısın sen beybaba?
Medya

Cumhuriyet yazarından fıkra gibi yazı! Şaka mısın sen beybaba?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, yine kargaları bile güldürecek kehanetlere imza attı. Bursalı, seçimlerin akıbetine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, Millet İttifakı'nın seçimi alacağını savundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 12:56:00 -
Cumhuriyet yazarından fıkra gibi yazı! Şaka mısın sen beybaba?

 

 

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, yine kargaları bile güldürecek kehanetlere imza attı. Seçimlerin akıbetine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, Millet İttifakı'nın seçimi alacağını savunan Bursalı, "Bugün iki olay yaşanıyor" deyip şu herzeleri yumurtladı:

"İlki, RTE’nin ülkede kurduğu büyük saadet zincirinin çökmesi ve ülkeyi çökertmesi. Müthiş bir enflasyon ve yoksullaşma ile millet ve ülke darmadağın oldu. Hâlâ sanıyorlar ki 'RTE bütün bunlara rağmen seçilir... Hele Kılıçdaroğlu aday olursa haydi haydi seçilir.' Siyaset dışı, aptalca bir bakış. 

İkincisi, eski seçimlerde CHP tek başınaydı. Dorukta olan bir AKP’den fazla oy alması zaten mümkün değildi. '9 seçim kaybetti' zırvası, kasıtlı olarak ileri sürülüyor. Şimdi ise milletin birleşik gücü sahada. Bu güç, yerel seçimlerde neler yapabileceğini kanıtladı. Bu kanıtlar hele, büyük iflastan önceydi."

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23