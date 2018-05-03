Cumhuriyet yazarından Demirtaş güzellemesi! "Barış suçlusu Demirtaş"

Ayşe Yıldırım'ın "Barış suçlusu Demirtaş" ismiyle yayınladığı yazısının ilgili kısmı şu şekilde;

"Ne deniliyor Terörle Şube Müdürlüğü’nce Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazıda:

“17.03.2013 tarihli Nevruz etkinliğinde konuşma yapan Selahattin Demirtaş’ın konuşmasında daha çok barış sürecine verilen destekten bahsederek ‘Ama barış süreci barışın dili ve insanların ölmeyeceği, gençlerin birbirini öldürmeyeceği bir müzakere masasını da desteklemeye devam edeceğiz’ şeklindeki söylemleri kullandığı, yaşanan sürecin devam etmesi gerektiği, Türk ve Kürt halkının barış içerisinde birlikte yaşayabileceğini, siyasetçilerin konuşarak çözüm üretebileceğini aktardığı tespit edilmiştir.”

Aynı etkinlikte konuşan ve Demirtaş ile birlikte yargılanan Sırrı Süreyya Önder de benzer cümleler kullanmış. Emniyet’in yaptığı ses ve görüntü incelemesine göre Önder de barış sürecinden ve sürdürülmesi gerektiğinden bahsedip “Bundan sonra barış mücadelesini devam ettirmek için elimizden ne gelirse her türlü mücadeleyi yan yana omuz omuza yapacağız” demiş.

Savcı, işte bu sözleri nedeniyle Demirtaş ve Önder için beş yıl hapis cezası istiyor.

Malumunuz Demirtaş, HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı. HDP yönetimi ‘ceza verilse de verilmese de adayımız’ kararlılığında.

Şimdi merak edilen şey, Demirtaş’a seçim öncesi bir ceza verilip verilmeyeceği. Pazartesi günü yapılan dava gösteriyor ki ‘bağımsız’ yargının acelesi var. Savunması bile alınmadan ‘hızlandırılmış bir yargılama’ ile karşı karşıya olan Demirtaş’a bir ceza verilmesi halinde seçim sürecinde Türkiye’nin yeni bir tartışması daha olacak.

Kürtleri yok sayarak, barışı savunduğu için suçlanan bir ismi cumhurbaşkanı adayı gösteren bir partiyi yok sayarak bu ülkeye barışı ve demokrasiyi nasıl getireceksiniz?

Ya da başka bir soru:

Demirtaş ikinci tura kalırsa ne yapacaksınız?"