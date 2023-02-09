Cumhuriyet yazarından aşağılık bir yazı daha! AFAD depremle uğraşıyor bunlar AFAD'la

AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetimi depremle mücadele ederken ülkesine, devletine aidiyet duygusu olmayan bazı kişi ya da kurumlar, depremzedelere yardımcı olmaya çalışan AFAD yetkililerini yazılarıyla engellemeye itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Barış Terkoğlu, Afetle Mücadele Genel Müdürü Orhan Tatar'ı itibarsızlaştırmaya başladı.



Terkoğlu, Orhan Tatar'ın İmamhatip kökenli olmasını gündeme getirerek "Afetzedeler için dua okuyabilecek Palakoğlu, 15 Mart 2018 tarihinde AFAD başkan yardımcısı olarak atanmış." diye eleştiride bulundu.

İşte o yazıdan bir bölüm.

"Ekranda AFAD adına en çok onu görüyorsunuz. Adı Orhan Tatar. Tatar, AFAD’ın deprem ve risk azaltma genel müdürü. Tatar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde profesör. Bir deprem bilimci. Belli ki yeterliliği nedeniyle ön planda.

Görmemiz gereken İsmail Palakoğlu. Sosyal medyanın gündeminde o vardı. Palakoğlu, depremden sonra, afetin mağdurlarını kurtaracak organizasyonun başında. Palakoğlu, Afetlere Müdahale Genel Müdürü. Yani depremden sonra, enkaz altındakiler de kurtulanlar da Palakoğlu’nun görev alanında. Gelgelelim, liyakati bu değil. Özgeçmişi bunu gösteriyor: Afşin İmam Hatip Lisesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı Yüksek Lisans, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı...

Afetzedeler için dua okuyabilecek Palakoğlu, 15 Mart 2018 tarihinde AFAD başkan yardımcısı olarak atanmış. Yetmemiş, depremden günler önce, 11 Ocak 2023’te, Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü’ne getirilmiş."