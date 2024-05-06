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Medya Cumhuriyet yazarı bile çileden çıktı: “Arsız ve hadsiz kadın”
Medya

Cumhuriyet yazarı bile çileden çıktı: “Arsız ve hadsiz kadın”

Yeniakit Publisher
2024-05-06 13:10:00 -
Cumhuriyet yazarı bile çileden çıktı: "Arsız ve hadsiz kadın"

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, 1 Mayıs’ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aynı fotoğraf karesine giren Şebnem Korur Fincancı ile ilgili çok konuşulacak bir yazıya imza attı. Tıpkı kendisi gibi solcu olan Fincancı için “arsız ve hadsiz kadın” ifadesini kullanan Kırıkkanat, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, 1 Mayıs’ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aynı fotoğraf karesine giren Şebnem Korur Fincancı ile ilgili çok konuşulacak bir yazıya imza attı. Tıpkı kendisi gibi solcu olan Fincancı için “arsız ve hadsiz kadın” ifadesini kullanan Kırıkkanat, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:   

“1 Mayıs’ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Şebnem Korur Fincancı’yla aynı karede buluşturan fotoğraf; iki siyasal liderin şiddetle eleştirilmesine yol açtı. Kuşkusuz Özel ve İmamoğlu, fotoğraf çekilirken önlerine atlayan arsız ve hadsiz bir kadını, kovamaz ya da kovalayamazlardı. Olan oldu, ama çok talihsiz oldu... 

Çünkü kamuoyu, Adli Tıp Uzmanı Şebnem Korur Fincancı’yı TSK’nin PKK’ye karşı kimyasal silah kullandığı iftirasıyla tanıyor. Ama biz haberciler, bu kişiyi Avukat Ceyhun Mumcu’nun iddiasına göre Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok ve Muammer Aksoy’u aramızdan alan hain suikastların sanıklarını muayene bile etmeden yazdığı düzmece raporlarla koruyup cinayete azmettirenlerin ortaya çıkmasını engelleyen bir Cumhuriyet düşmanı diye biliyoruz... (…)”

 
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