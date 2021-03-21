  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhuriyet ve BirGün yine enselendi! ‘Kadın hakları’ ile süsleyip…
Gündem

Cumhuriyet ve BirGün yine enselendi! ‘Kadın hakları’ ile süsleyip…

LGBT sapkınlığını doğrudan halka benimsetemeyip “kadın hakları” bahanesiyle hazırlanan İstanbul Sözleşmesi üzerinden topluma dayatan zihniyet, bu hain planını gizleyemiyor. Küreselcilerin Türkiye’deki medya ayaklarından olan Cumhuriyet ve BirGün, İstanbul Sözleşmesi’nin LGBT ile olan bağlantısını bugün yine ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 12:05:00 -
Cumhuriyet ve BirGün yine enselendi! ‘Kadın hakları’ ile süsleyip…

 yeniakit.com.tr 

‘İstanbul Sözleşmesi’ dayatması, Türkiye’de aile yapısını derinden sarstı. Geç de alınan bir kararla Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden resmen çekildi.

Türkiye’nin aldığı karar halk nezdinde büyük sevince neden olurken, sözleşmeyi Türkiye’ye dayatan küreselciler ve Türkiye’deki uzantıları büyük rahatsızlık duydu.

İki gündür skandal yayınlara imza atan memleket muhalifi gazeteler, gerçek niyetlerini de bir bir ortaya koymaya başladı.

Bugün yayınlanan Cumhuriyet ve BirGün gazetelerindeki İstanbul Sözleşmesi’ndeki haberler, İstanbul Sözleşmesi’nin kadın haklarıyla alakası olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Sözleşmenin kadın hakları bahanesiyle hazırlandığı ve kadınları koruduğu ileri süren birkaç maddenin aslında kılıftan ibaret olduğu, asıl niyetin LGBT sapkınlığı ve bağnazlığını korumak olduğu gerçeği bir kez daha kanıtlandı.

"Tarikatlara hediye" manşetiyle çıkan Cumhuriyet, kullandığı LGBT bayrağıyla asıl niyetlerini ortaya koydu.

 

BirGün de "Sözleşmeden, hayatımızdan vazgeçmiyoruz" şeklindeki yayınında kullandığı LGBT sembolüyle, sözleşmenin kadın haklarıyla ilgili olmadığını kanıtladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3 dizi bomba etkisi yaptı! ‘Uzun zamandır bunu yapıyoruz’ diyerek halka müjdeyi verdi
Medya

3 dizi bomba etkisi yaptı! ‘Uzun zamandır bunu yapıyoruz’ diyerek halka müjdeyi verdi

Arap dünyasında izlenme rekorları kıran Türk dönem dizileri, büyük bir tutkuyla takip edilmeye devam ediyor. Noor Play platformunun sahibi M..
Dört büyüklerle 7+2 yıllık yapılandırma anlaşması
Ekonomi

Dört büyüklerle 7+2 yıllık yapılandırma anlaşması

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile 7+2 olmak üzere toplam 9 yıllık yeni yapılandırma anlaş..
Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'na yaptığı Abdullah Gül teklifini anlattı
Gündem

Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'na yaptığı Abdullah Gül teklifini anlattı

2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Abdullah Gül isminin ortak aday olarak gündeme gelmesiyle ilgili konuşan Karamollaoğlu, te..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay