Cumhuriyet ve BirGün yine enselendi! ‘Kadın hakları’ ile süsleyip…

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‘İstanbul Sözleşmesi’ dayatması, Türkiye’de aile yapısını derinden sarstı. Geç de alınan bir kararla Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden resmen çekildi.

Türkiye’nin aldığı karar halk nezdinde büyük sevince neden olurken, sözleşmeyi Türkiye’ye dayatan küreselciler ve Türkiye’deki uzantıları büyük rahatsızlık duydu.

İki gündür skandal yayınlara imza atan memleket muhalifi gazeteler, gerçek niyetlerini de bir bir ortaya koymaya başladı.

Bugün yayınlanan Cumhuriyet ve BirGün gazetelerindeki İstanbul Sözleşmesi’ndeki haberler, İstanbul Sözleşmesi’nin kadın haklarıyla alakası olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Sözleşmenin kadın hakları bahanesiyle hazırlandığı ve kadınları koruduğu ileri süren birkaç maddenin aslında kılıftan ibaret olduğu, asıl niyetin LGBT sapkınlığı ve bağnazlığını korumak olduğu gerçeği bir kez daha kanıtlandı.

"Tarikatlara hediye" manşetiyle çıkan Cumhuriyet, kullandığı LGBT bayrağıyla asıl niyetlerini ortaya koydu.

BirGün de "Sözleşmeden, hayatımızdan vazgeçmiyoruz" şeklindeki yayınında kullandığı LGBT sembolüyle, sözleşmenin kadın haklarıyla ilgili olmadığını kanıtladı.