Cumhuriyet Vakfı'nda yönetim değişikliği! Gazeteye yeni yayın yönetmeni atandı

Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyeliği için yapılan seçimlerin mahkeme tarafından iptal edilmesiyle girilen süreçte, gazete yönetimi değişti.

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nın yönetim kurulu eski üyeleriyle birlikte bugün saat 14:00’te toplandı.

AYDINLIK GAZETESİNDE YAZIYORDU

Toplantı sonucunda eski Cumhuriyet Vakfı Başkanvekili olan ve Aydınlık gazetesinde yazan Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı Başkanlığı'na seçildi.

VATAN PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYIYDI

Hayatını kaybeden İlhan Selçuk ile Cüneyt Arcayürek'in yerine yapılan üye seçiminde de Doğu Perinçek'in liderliğindeki Vatan Partisi'nden İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Turan Karakaş da Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi seçildi.



YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YENİLENDİ

Yeni yönetim kurulu üyeleri arasında gazetenin eski genel yayın yönetmeni İbrahim Yıldız, TRT’nin eski genel yayın yönetmeni Tayfun Akgüner de bulunuyor.

BAŞKANVEKİLİ SİRMEN

Vakfın başkanvekilliğine Ali Sirmen, genel sekreterliğe Işık Kansu, saymanlık görevine de İrfan Hüseyin Yıldız getirildi.

BALBAY GERİ DÖNDÜ



Vakfın yeni yönetim kurulu şöyle: Alev Coşkun — Başkan, Şükran Soner, İnan Kıraç, Işık Kansu, Ali Sirmen, Şevket Tokuş, Mustafa Balbay, İbrahim Yıldız, İrfan Hüseyin Yıldız, Prof. Tayfun Akgüner, Turan Karakaş.

SABUNCU'NUN YERİNE HABER KOORDİNATÖRÜ KÜÇÜKKAYA GETİRİLDİ

Gazetenin yeni Genel Yayın Yönetmeni ise 2017'de Haber Koordinatörü yapılan Aykut Küçükkaya oldu.

2 yıldır yürüttüğü Genel Yayın Yönetmenliği görevi yapan Murat Sabuncu'nun yerine Küçükkaya atandı.

ALEV COŞKUN AÇIKLAMA YAPTI



Odatv’ye konuşan Alev Coşkun, sorunun çok barışçıl şekilde çözüldüğünü söyledi.

Coşkun "(Vakıf adına gazetenin imtiyaz sahibi konumunda bulunan) Sayın Orhan Erinç barışçıl ve hukuka dayalı bir şekilde toplantıyı yönetmiştir. Toplantı hukuka dayalı bir şekilde bitmiştir. Yeni yönetim kurulu seçilmiştir'' dedi.

NE OLMUŞTU?

Bu noktaya şöyle gelindi:

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Vakfı'na yeni yönetim kurulu üyeleri seçiminin yapıldığı 2 Nisan 2013 tarihli yönetim kurulu toplantısının geçersiz olduğuna karar verdi. Bunun üzerine Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu'nun, 2013’teki üyeleriyle bugün tekrar toplanması gündeme geldi.

Cumhuriyet Vakfı'nın eski yönetim kurulu üyeleri Alev Coşkun ve Şevket Tokuş ile eski denetleme kurulu üyesi Mustafa Pamukoğlu'nun açtıkları, siyasete girdikten sonra gazetedeki yazılarına son verilen Mustafa Balbay'ın da davacıların yanında müdahil olduğu dava, İstanbul 1. Hukuk Mahkemesi'nde görülmüştü.

'Cumhuriyet Vakfı'na yeni yönetim kurulu üyeleri seçiminin yapıldığı 2 Nisan 2013 tarihli yönetim kurulu toplantısının Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce geçersiz sayılması nedeniyle 7 Ekim 2013 tarihli toplantının da geçersiz olduğu, izleyen toplantının vakıf tüzüğünde aranan çoğunlukla yapılmadığı ve vekâleten oy kullanılamayacağı' iddialarını yerinde gören İstanbul 1. Hukuk Mahkemesi kararına karşı Cumhuriyet Vakfı, İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuştu.

İstinaf Mahkemesi, 28 Şubat 2018'de yazdığı gerekçede 1. Hukuk Mahkemesi'nin kararını 'usul ve yasaya uygun' bularak, Yargıtay'da temyiz yolu açık olarak onadı.

YARGITAY'A KADAR GİTTİ

İstinaf Mahkemesi kararını Yargıtay'a taşıyan Cumhuriyet Vakfı'nın dava sürecinde temyiz aşamasında da karar değişmedi. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, kararı onadı.

KESİN KARAR UYARINCA SEÇİMLER YENİLENDİ

Yargıtay'ın kesin olan kararı uyarınca, Cumhuriyet gazetesinin yönetimini de tayin eden Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu seçimlerinin yenilenmesi gündeme geldi.

ÇOK SAYIDA AYRILIK BEKLENİYOR

Vakıf Yönetim Kurulu'nun değişmesinin ardından gazete yönetiminde ve bazı köşelerde ayrılıklar bekleniyor.