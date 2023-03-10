Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırmasının detayları belli oldu! O borçlar silinecek

AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, yapılandırma kanuna göre 31 Aralık 2022 tarihinden önceki dönemlere ait olan vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları gibi borçlar için yeniden yapılandırma imkanı sağladıklarını belirterek, “Borçlular, kesinleşmiş borçlarını bu düzenleme çerçevesinde 48 aya kadar taksitlendirebilecek ve 48 eşit taksitte ödeyebilecekler. Bu son derece önemli ve borçlular lehine bir değişiklik” dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ve uygun şartlarda ödenebilmesine imkan sağlayan kanun üzerine açıklamalarda bulundu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırmayla ilgili detayları paylaşan Aydemir, “Kanuna göre 31/12/2022 tarihinden önceki dönemlere ait olan vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları gibi borçlar için yeniden yapılandırma imkanı sağlıyoruz. Daha önce yapılandırma kapsamına girmeyen, adli para cezaları, üst kurul cezaları, sigara cezaları gibi cezalar da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Bu açıdan Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yapılandırma paketini yürürlüğe girdi” dedi.

Bugüne kadar çıkan yapılandırmada borçların en fazla 36 aya kadar taksitlendirildiği bilgisini veren Aydemir, “Bugüne kadar çıkarılan yapılandırma yasalarında kesinleşmiş borçlar en fazla 36 ay yani 3 yıla kadar taksitlendirilebiliyordu. Taksitler ise 2 ayda bir 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödeniyordu. Bu Kanunda vade 4 yıla yani 48 aya çıkarılıyor. Borçlular, kesinleşmiş borçlarını bu düzenleme kapsamında 48 aya kadar taksitlendirebilecek ve 48 eşit taksitte ödeyebilecekler. Bu son derece önemli ve borçlular lehine bir değişiklik. Yapılandırmada vadenin 48 ay'a uzaması ve 48 eşit taksite çıkması, bir takvim yılı içerisindeki taksit atlatma sayısını (ödememe) da, 2'den 3'e çıkarmaktadır. Kanunda yer alan düzenlemeye göre, Yİ-ÜFE oranı aylık 0,75 olarak dikkate alınacak, bu da yıllık yüzde 9 oluyor” diye konuştu.

Başvuru ve ödemeler hakkında bilgi verdi

Başvuru ve ödemeler hakkında da bilgi veren AK Parti’li Aydemir, yapılandırma için başvuruların 31 Mayıs 2023 tarihine kadar, ilk taksit ödemelerinin ise 30 Haziran 2023 tarihine kadar olacağını belirterek, borçların peşin ödenmesi halinde ise hesaplanan Yİ-ÜFE oranının yüzde 90’ı silineceğini, idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde anaparanın da yüzde 25’i silineceğini ifade etti.

2 bin lira altı borçlar silinecek

2 bin TL altı olan borçların silineceği bilgisini veren Aydemir, “Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçların silinecek. Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor, vergi daireleri bu borları kendisi silecek, yasal takibe geçmeyecek” dedi.

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Teklifteki diğer düzenlemeler

Aydemir Kanunda yer alan diğer düzenlemelere değindi. Aydemir, "Kanuna göre; dava açma süresi geçmemiş ya da dava safhasındaki alacaklar ile inceleme aşamasındaki alacaklar da yapılandırılabilecek. Mükellefler isterlerse 2018 ila 2022 yıllarına arası dönemlere ilişkin olarak vergi ve matrah artırımında bulunabilecekler. İşletmelere kanunda belirtilen şartlar dahilinde kayıtlarını düzeltme imkanı sağlanıyor. Halihazırda 75 bin lira olan Gelir Vergisi Kanunundaki ‘Genç Girişimci Kazanç İstisnasının’ 150 bin liraya çıkartılarak bu istisnanın her yıl Gelir Vergisi ikinci dilimine paralel olarak yeniden değerleme oranında artırılması sağlanıyor. Öğrenim kredilerinde gecikme zamları silinecek. Bazı şartlarda ehliyet ceza puanlarının silineceğini ve kişilerin ehliyetlerini alabilecekler” dedi.

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören kentlerin tekrar ayağa kaldırılmasında kullanılmak üzere fon kurulmakta olduğunu hatırlatan Aydemir, fonun kuruluşuna ilişkin Kanun Teklifi önceki gün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğünü söyledi. Aydemir, “10 maddeden oluşan kanun teklifimiz ile depremden zarar gören 11 ilimizin altyapısı ve üstyapısıyla yeniden ayağa kaldırılması ve buralardaki gerekli çalışmaların finansmanı için bir fon kuruyoruz. Bu fon, Hazine ve Maliye Bakanlığımıza bağlı olacak. Toplanacak bağış, yardım, hibe, diğer finansman ve kaynaklar bu fonda birleştirecek. Bu fon tarafından da afet ile ilgili harcanmak üzere kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır” dedi.

Deprem ülkesinde yaşadıklarını hatırlatan Aydemir, “Deprem öncesi tedbirlerimizi hem devlet hem de millet olarak bir an önce almalıyız. Bu kapsamda depreme karşı dayanıksız olan binaları bir an önce yenilemeliyiz” ifadelerini kullandı.