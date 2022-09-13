Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli oldu! Başkan Erdoğan saat 14'te açıklayacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 14.09.2022 - 31.10.2022 tarihleri arasında kabul edilecektir. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir. Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır.

Başvuru Bedeli 500 TL alınacaktır.

Başvurular; 5 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri"

2. Kategori olan "En az %40 Engelli Vatandaşlarımız"

3.Kategori olan "Emekli Vatandaşlarımız"

4.Kategori olan "Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımız"

5. Kategori olan "Diğer alıcı adayları"

Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Konutların, adet, metrekare ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacaktır.

Hak sahiplerine konutlar;

%10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak idarece tespit edilen oranda artırılması planlanıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

3- Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp Vazife Malulleri kategorisi hariç).

4- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 14.000 TL (İstanbul İli için 16.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin ve eşinin, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, gibi her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.)

5- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvurular bankadan ve E-devlet üzerinden de yapılabilecek.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.