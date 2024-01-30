Cumhuriyet tarihinde bu kadarı olmamıştı! Türkiye kendi rekorunu kırdı

Cumhuriyetin 100. yılında ihracatın 255,8 Milyar dolar olduğunu açıklayarak rekor kırdığını duyurdu.

Böylece küresel ihracattan alınan pay 2002’de % 0,55, 2022’de % 1,02 iken, 2023 Eylül sonu %1,06 seviyesine yükseldi.

Bakanlık detayları şöyle açıkladı:

İhracatçı Firmaların Sayısı:

2002 yılında 31.855 olan ihracatçı firma sayımız, 2023 yılında % 339 artarak 139.830’a yükselmiştir. Ayrıca, 2023 yılında ilk kez ihracat yapan firma sayısı 38 bin 574 olurken, bu firmaların toplam ihracata katkıları 6,6 milyar dolar olmuştur.

İhracat Yaptığımız Ülkeler ve Ülke Blokları:

2023 yılında 240’tan fazla ülkeye/gümrük bölgesine 12.886 ürünümüzü ulaştırdık.

Bu ülkelerden 70’ine tarihin en yüksek ihracatını gerçekleştirdik.

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En önemli ticari partnerimiz Avrupa Birliği üye ülkelerinin (AB-27) 2023 Ocak-Kasım döneminde, dünyadan ithalatı % 16,1 oranında geriledi.

Buna karşın ülkemizin AB-27’ye yaptığı ihracat 2023’de geçen yıla göre % 1,2 artışla 104,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Son dönemde ticari ve ekonomik ilişkilerimizin arttığı Yakın ve Ortadoğu bölgesine ihracatımız % 2,2 artış ile 46,2 milyar dolara yükseldi.

Türk Cumhuriyetleri’ne ihracatımız ise 2023’de % 26,9 artış ile 10,2 milyar dolara ulaşarak tarihi rekor kırmıştır.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerine (57 ülke) ise, 2023 yılında ihracatımız %3,68 artışla 67,3 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmıştır.

İhracatımızdaki Ürün Grupları:

2023 yılında imalat sanayi ihracatımız 241 milyar dolar ile en yüksek değere yükselerek toplam ihracattan % 94,2 pay almıştır.

Orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatımızın payı ise % 40,3’e yükselmiştir. Hava taşıtları ve bunların aksamları, ilaçlar, bağışıklık ürünleri, video kayıt cihazları ve fotovoltaik hücreler en çok ihraç ettiğimiz yüksek teknolojili ürünler olarak öne çıkmaktadır.

1 milyar doların üstünde ihracatı gerçekleştirilen fasıl sayısı 2023 yılında 54’e ulaşmış, 39 fasılda tarihin en yüksek ihracatı yapılmıştır.

2023 yılında 49 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

30 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat rakamına ulaşmıştır.

İhraç ürünlerimizin küresel ihracatına baktığımızda;

İnşaat demiri, ham/blok/yarı işlenmiş mermer-traverten, çimento ihracatlarında dünyada birinci, Fındık, un, rafine ayçiçek yağı, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir, kabuksuz antep fıstığı ve bulgur ihracatlarında dünyada birinci, Ev tekstili ihracatında Avrupa’da birinci,

Halı ihracatında dünyada ikinci,

Otobüs, midibüs ve minibüs, elektrikli fırın, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri ihracatlarında dünyada dördüncü,

Buzdolabı ve derin dondurucu, elektrikli küçük ev aletleri ihracatlarında dünyada beşinci,

Tekstil ve hazır giyim toplam ihracatında dünyada yedinci,

Kamyon, kamyonet, pick-up ihracatlarında dünyada sekizinci, sıradayız.