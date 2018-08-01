Cumhuriyet paçavrası yine şaşırtmadı! Bebek katillerine terörist diyemedi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği operasyonlarda ağır kayıplar veren ve Mehmetçik karşısında direnemeyen terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu üs bölgesinde astsubay eşini ziyaret eden Nurcan Karakaya (26) ve 11 yaşındaki bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit düştü.

"TERÖRİST DİYEMEDİ"

Haberi okuyucularına duyuran Cumhuriyet paçavrası PKK'lı hainlere terörist diyemedi. Ajansların geçtiği haberde düzeltmeler yapan Cumhuriyet, "terörist" ifadesini kullanmadı.

ERDOĞAN'DAN İDAM SÖZÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailesine düzenlenen alçak saldırıya çok sert tepki gösterdi. Şehit cenazesine katılan Erdoğan, "Bu bölücü terör örgütünün ne kadar alçak, ne kadar müptezel olduğunu, işte bu çocuk katilleri ve hanım kardeşlerimizin katilleri olarak bir kez daha görmüş oluyoruz" dedi.

Erdoğan vatandaşların idam isteğine de cevap verdi.

Erdoğan, "İdam konusundaki hassasiyetimizi biliyorsunuz. Bütün mesele parlamentoya geldiği zaman parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur onaylarım. Çünkü biz bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz ve biz biliyoruz ki bunlar bu yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen ödemek durumdadırlar. Bununla ilgili de atacağımız adımlar yakındır. Hans ne der George ne der buna bakmayız. Allah ne der buna bakarız" diye konuştu.