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Siyaset

Cumhuriyet paçavrası, Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu’ndan güç alıyor

Cumhuriyet paçavrasının Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı iftira atarak hedef göstermesini eleştiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, mütedeyyin kesime göz kırpan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun tutumları nedeniyle Cumhuriyet'in böyle davranabildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 12:35:00 - 2020-07-30 12:52:54

Akit TV'de Yusuf Ozan Demir'in sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik saldırılar da masaya yatırıldı.

Cumhuriyet paçavrasının, Ali Erbaş'a yönelik iftiralarını ve içi boş eleştirilerini boşa çıkaran Karahasanoğlu, muhafazakarlara oynayan siyasileri de eleştirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına katılmadıklarını hatırlatan Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhuriyet'in Ali Erbaş'a yönelik saldırılarında bu siyasilerden güç aldığını söyledi.

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Yorumlar

serdar-1.

bunlar,a.k.p.deki emanet oyları alırlar.
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cumhuriyet ve sözcü diyaneti ne zaman sevdi ki? (lütfi (ecevit) doğan hariç)

bu diyanet işleri başkanı milletimizin en çok sevdiği, en fazla benimsediği başkandır. kahramandır. kendisinden Allah razı olsun.
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