Cumhuriyet okurlarının beyni “emcüklendi!' Örsan Öymen okurlarına “Afyon satarken yakalandı!

Öymen “Dincilik Afyondur” başlıklı yazısında; Saadet Partisi gibi dini değerleri dilinden düşürmeyen ittifak ortakları nasıl olsa bir ses çıkarmıyorlar diye okurlarına afyon satmaya başladı.

Marx’ın ‘Din Afyon’dur' sözüne geçmeden önce, iktidara bir giydirme yaptıktan sonra İzmir'de bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve halka alenen hakaret eden D.K. isimli kadından bahsediyor. Kimdi bu kadın? Türk halkına “beyni emcüklenmiş” diyen kadın varya o.

Öymen şöyle diyor yazısında “Böylece vatandaşın neleri ifade edip edemeyeceğine de hükümet karar verdi, AKP’nin faşist ruhu bir kere daha tescillendi.” Yani “ben halka istediğim gibi hakaret ederim, beyni emcüklenmiş de derim. Bidon kafalı da derim, göbeğini kaşıyan adam da derim, İktidar benim bu düşünceleri ifade etmeme karışamaz” İşte ilk afyon satışını ilk paragrafta yapıyor Öymen.

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Afyon gibi maddeler D.K.nın tabiriyle beyni emcükler, sağlıklı düşünemez hale getirir ve gerçekleri görmesini engeller. İşte Öymen tam da böyle yapıyor. Halkın gerçekleri görmesini engelleyerek Türk halkına alenen hakaret eden birinin sözlerini çarpıtarak düşünce özgürlüğü kalıbı içerisine koyuyor. Tabi o anda cumhuriyet okurlarının beyni afyon almışçasına emcüklenmeye başlıyor. Başlıkta Öymen afyon satışı yaparken yakalandı dedik ya! İşte bu satıştan bahsediyoruz!!!

Yazıya şöyle devam ediyor afyon satıcısı Öymen;

“Arkasından, TİP Milletvekili Ahmet Şık TBMM’de kürsüde konuşurken, AKP “milletvekili” Alpay Özalan’ın fiziki saldırısına uğradı. Böylece AKP’nin faşist ruhu bir hafta içinde ikinci defa tescillenmiş oldu.”

Dikkat ederseniz Alpay Özalan’ın neden kürsüye gelerek Ahmet Şık’a müdahale ettiğinden hiç bahsetmiyor. Oysa öncesinde Ahmet Şık’ın Ak Partililere hitaben söylediği “Sizde hiç utanma yok. Zerre miktar utanmanız yok. Haysiyetiniz yok” ve dahası sözlerinden bahsetmiyor. Yani gerçeğin üzerini örtüyor. Sağlam düşünebilen bir beyni uyuşturarak afyonluyor.

İşte Örsan Öymen Cumhuriyet okurlarına ikinci afyon satışını da burada yapıyor. Ahmet Şık’ın sözlerini okumayan cumhuriyet okurlarının beyni ikinci kez emcükleniyor.

Artık cumhuriyet okurlarının ‘emcüklenmiş’ beyninde Öymen’in tabiriyle AKP’nin faşist ruhu bir kere daha tescilleniyor.

Son olarak altın vuruşu yapmanın zamanı geliyor. Öymen de öyle yapıyor. Yıllardır Müslümanlara, dindarlara olan kinini okurlarına Karl Marx’ın “Din Afyondur” sözüyle altın vuruşu yapıyor. Bu afyondan daha tehlikeli.

Marx’ın bu sözü ne için söylediğinin tartışması ayrıca yapılır. İşte bu afyon satıcısı cumhuriyet yazarı Marx’ın sözlerini “Dincilik Afyondur” sözleriyle revize ederek “Türkiye bu uyuşturucudan kurtulmadığı sürece, ne demokrasi ve insan hakları alanında, ne bilim, felsefe, sanat alanında, ne de ekonomide, hiçbir ilerleme ve gelişme sağlayamaz.” Sonucuna varıyor.

Az önce “emcüklenen” beyinlerin din ve dince kutsal sayılan şeyler hakkında neler düşüneceğini artık siz hesaplayın.

Örsan Öymen’in Karl Marx üzerinden “afyon” olarak eleştirdiği din elbette ki İslam’dır ancak İslam (Allah’tan başka ilah olmadığına inanmayı) öngördüğüne göre Örsan Öymen ve şürekasının hangi ilahlar için afyon sattığını da hesabınızın arasına koyun.