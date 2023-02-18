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Gündem Cumhuriyet okurlarını geri zekalı olarak mı görüyor?
Gündem

Cumhuriyet okurlarını geri zekalı olarak mı görüyor?

Yalanları bitmek bilmeyen Cumhuriyet gazetesi gönüllü olduğunu iddia ettiği bir kişinin söylemini manşetlerine taşımış. Kim olduğu belli olmayan Ezgi Karakuş adlı deprem gönüllüsü! acı tabloyu anlatmış! Kepçeler insanların bedenini parçalıyor muş! Bu haberlere Cumhuriyet okurları gerçekten inanıyor mu? Yoksa Cumhuriyet gazetesi okurlarını geri zekalı mı sanıyor?

Yeniakit Publisher
2023-02-18 15:13:00 -
Cumhuriyet okurlarını geri zekalı olarak mı görüyor?

Cumhuriyet gazetesi Deprem bölgesi Adıyaman'da yardım çalışmalarına katılan gönüllü Ezgi Karakuş'un ağzından yalan haberler üretmeye devam ediyor.
Cumhuriyet'in bu günkü yalanları şöyle;

4-5 AFAD GÖREVLİSİ VARMIŞ

"Ezgi Karakuş, birçok siyasi parti, platform, sendika, meslek birlikleri ve sivil toplum kuruluşunun bir şeyler yapmaya çalıştığını belirterek “Ama AFAD’a dair ilk günden beri hiçbir şey yok. Sadece valiliğin önünde göstermelik bir iki çadır, 4-5 tane de AFAD görevlisi var” dedi."

KEPÇELER İNSAN BEDENLERİNİ PARÇALIYORMUŞ

"Yıkılan binalara kepçelerle girildiğine dikkat çeken Karakuş, “Kepçeler insanların bedenini parçalıyor. Sadece kepçenin çalıştığı bir enkazdaki naaşın başının bedeninden ayrılması buna bir örnek. Kimliği teşhis edilemeyenler kayıtlara kayıp olarak geçiyor ve ölü sayılarına yansımıyor” ifadelerini kullandı."

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