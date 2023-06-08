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Gündem Cumhuriyet, komutanlara Hac kontenjanı ayrılmasına tepki gösterdi
Gündem

Cumhuriyet, komutanlara Hac kontenjanı ayrılmasına tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2023-06-08 11:37:00 -
Cumhuriyet, komutanlara Hac kontenjanı ayrılmasına tepki gösterdi

MSB'ye Hac kontenjanı verilmesinden rahatsız olan Cumhuriyet gazetesi, yayınladığı habere 'Hacı paşa dönemi' başlığı attı.

Fonlandıkları partilerde seçim sonrası çıkan krizleri görmezden gelip, istifa etmemekte direten Kemal Kılıçdaroğlu'na arka çıkan gazeteler, alışageldikleri 'laiklik elden gidiyor' temalı içerikler üretmeye devam ediyor.

90'lı yıllarda namaz kılan öğrencileri çarşaf çarşaf manşetlere taşıyan, yaşadıkları ülkenin yüzde 99'unun Müslümanlardan oluştuğunu akıllarına bile getirmeyen medya kuruluşları son dönemde Milli Savunma Bakanlığı'nı (MSB) hedef alıyor.

Cumhuriyet gazetesi bu kez TSK komutanlarını manşete taşıdı.

MSB'ye Hac kontenjanı rahatsız etti

Milli Savunma Bakanlığı'na Diyanet tarafından ayrılan Hac kontenjanından rahatsız olan gazete, 'Hacı paşa dönemi' başlığı attı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberde MSB tarafından, 28 Mayıs'ta komutanlara kontenjan hakkında bilgi verildiği belirtiliyor.

Bu kapsamda bakanlığın kontenjandan yararlanmak isteyenlerin isim yazdırmasını istediği belirtilen haberde emekli komutanların bu uygulamaya karşı çıktığı bilgisine yer veriliyor.

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Yorumlar

Avb

O emekli haram yemekli size göre komutan bana göre s.....mışlar girin birbirinizin koynuna nasıl olsa hepiniz yılansınız

nereye gitsinler Amerika yada ağlama duvarına mı

dinle bu kadar kavga edenlere rastlanılmadı dünyada görüşünü bildir tamam amerika ordusunda imam var haham var papaz var bizdekiler ne düşünüyor
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