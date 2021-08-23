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Gündem

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nde Afganistan krizi! Birbirlerine girdiler

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'a destek açıklaması yapması, dernekte krize neden oldu. Açıklamanın ardından haber spikeri Gülgün Feyman istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 11:05:00 -
Cumhuriyet Kadınları Derneği'nde Afganistan krizi! Birbirlerine girdiler

Amerika'nın Afganistan'dan çekilme kararı almasının ardından ülkede yönetim el değiştirdi. Kabil'i ele geçiren Taliban, yönetimi ele aldı. Cumhuriyet Kadınları Derneği, Afganistan'da yaşananlara ilişkin uzun bir açıklama yaptı.

"Bağımsız Afganistan'ı tanıyoruz"

Açıklamada, "Bazı kadın örgütlerinin bir araya gelerek savurdukları 'Taliban'ı tanımıyoruz, Taliban'ı tanıyanı da tanımıyoruz' sloganına karşı, 'Bağımsız Afganistan'ı tanıyoruz, 'Bağımsız Afganistan'ı tanımayanı da tanımıyoruz' diyoruz. Yaptıkları derin siyaset analizinde ABD'yi, Afganistan işgalini sürdüremedikleri için kınamalarını da hazin bulmakla birlikte, kendilerine yakıştırıyoruz.

Tek kıblesi emperyalist Batı olanlara soruyoruz: ABD 20 yılda Afganistan’a, oradaki kadınlara, işgal altında zulüm görmek dışında ne vermiştir? Ancak 'işgal, manda ve himaye' kabul etmeyen milletlerde kadınların kendi eşitlik mücadelelerini verecek güce eriştiklerinden haberiniz yok mu? Şeriatla yönetilen ABD dostu ülkelerin kadınlarını dert etmediniz de ABD’yi ülkesinden söküp atan bir millet olunca mı tanımamaktan bahsediyorsunuz?" ifadeleri kullanıldı.

Bu açıklamanın ardından Cumhuriyet Kadınları Derneği ikiye bölündü.

"Atatürk'ün kızı olarak istifa ettim"

Açıklamanın ardından net bir tavır alan haber spikeri Gülgün Feyman, "An itibari ile Atatürk'ün kızı ve varisi olarak Cumhuriyet Kadınları derneğinden bir Cumhuriyet kadını olarak istifa ettim. Kamuoyuna sunarım. Saygılar." dedi.

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