Cumhuriyet ile yaşıt "Ayın Tarihi" dergisi yeniden yayında

ANKARA (AA) - İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet tarihinin en uzun süreli yayınlarından biri olan "Ayın Tarihi" dergisini yeniden okuyucuyla buluşturuyor.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk sayısı Cumhuriyet'in ilanından önce Eylül 1923'te yayımlanan "Ayın Tarihi" dergisi, uzun bir süre Osmanlı Türkçesi ile yayımlandı.

1929'dan itibaren Latin harfleriyle yayım hayatına devam eden derginin ulusal ve uluslararası gündeme ilişkin tüm konuları etraflıca ele alması ve bu yönüyle yegane kaynak olması, geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmasını sağladı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, böylesine köklü bir yayını yeniden okuyucularıyla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bu gibi çalışmaların geçmişten bugüne taşınmasının, köklü kurumların varlığını göstermesi açısından da son derece değerli olduğunun altını çizen Altun, derginin aylık yayımlanacağını, söz konusu zaman diliminde Türkiye ve dünyada yaşanan tüm önemli gelişmelerin "Ayın Tarihi" dergisinde detaylı şekilde işleneceğini, böylelikle geleceğe bir tarihi vesika bırakılacağını kaydetti.

Fahrettin Altun, derginin, Eylül 1923'teki ilk sayısında belirtilen amaçlara sadık kalacağını ancak teknik açıdan günün koşullarına ve gerçeklerine uygun olacağını aktardı.

- "Dijital ortamda ulaşmak mümkün"

Derginin ilk sayısında okuyuculara seslenen Altun, "Ayın Tarihi dergisi Cumhuriyetimizle yaşıt. O günden bugüne birçok gelişme yaşandı. Ülkemizin yaşadığı tüm acı tecrübeler, tüm olumlu gelişmeler, bu dergi vasıtasıyla tarihi bir vesika haline geldi. Biz de dergiyi, gelişmiş tüm iletişim imkanlarını kullanarak ama özüne de sadık kalarak yeniden milletimizle buluşturmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, derginin 1923'ten itibaren bütün sayılarının basılı olarak İletişim Başkanlığı kütüphanesinde araştırmacılar ve akademisyenler ile tarihe ilgi duyan herkesin hizmetinde olduğunu belirterek, derginin 1947'den bugüne kadarki sayılarına ise dijital ortamda İletişim Başkanlığının internet sayfasından ulaşmanın mümkün olduğunu bildirdi.

Yıllar sonra yayımlanan bu ilk sayıda "Kovid-19" salgınının hem ulusal hem de uluslararası tüm boyutlarını, yaşanan gelişmeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen mücadelenin her boyutunu kayıt altına aldıklarını aktaran Altun, derginin yeni yolculuğunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

- Bakan Koca ile söyleşi

"Ayın Tarihi" dergisinin yeni sayısı, Kovid-19 ile mücadelenin devam ettiği bu süreçte "Yeni Normal" başlıklı kapak ile çıktı.

Kovid-19 salgınının dünyadaki etkilerinin yanı sıra Türkiye'nin salgınla etkin ve çok boyutlu mücadelesinin ele alındığı dergide, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile yapılan söyleşi de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 salgını sürecindeki uluslararası temaslarına yer verilen dergide, Türkiye ve dünyada ayın diğer gelişmeleri de masaya yatırıldı.

Dergide, İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen kamu diplomasisi faaliyetleri de tanıtıldı.