Cumhuriyet Gazetesi'nde deprem!
Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, 27 yıldır görev yaptığı Cumhuriyet gazetesinden istifa ettiğini duyurdu.
Çin Büyükelçiliği'nden reklam alabilmek için ısrarlı arayışlar yapan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı. İstifasını Twitter hesabından duyuran Küçükkaya, "27 yıldır büyük bir gururla çalıştığım gazetem Cumhuriyetten, 3 yıldır yürüttüğüm Genel Yayın Yönetmenliği görevimden istifa ediyorum" dedi.