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Gündem Cumhuriyet Gazetesi'nde deprem!
Gündem

Cumhuriyet Gazetesi'nde deprem!

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, 27 yıldır görev yaptığı Cumhuriyet gazetesinden istifa ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 14:17:00 -
Cumhuriyet Gazetesi'nde deprem!

Çin Büyükelçiliği'nden reklam alabilmek için ısrarlı arayışlar yapan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı. İstifasını Twitter hesabından duyuran Küçükkaya, "27 yıldır büyük bir gururla çalıştığım gazetem Cumhuriyetten, 3 yıldır yürüttüğüm Genel Yayın Yönetmenliği görevimden istifa ediyorum" dedi.


 

 

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