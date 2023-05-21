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Medya Cumhuriyet gazetesi yazarından akıl almaz sözler! Edepsizlikse en ucundan yanıt verin
Medya

Cumhuriyet gazetesi yazarından akıl almaz sözler! Edepsizlikse en ucundan yanıt verin

Yeniakit Publisher
2023-05-21 13:11:00 -
Cumhuriyet gazetesi yazarından akıl almaz sözler! Edepsizlikse en ucundan yanıt verin

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Türkiye'yi bölecek yerel yönetimler özerklik şartını "aynen kabul edecekleri" vaadinde bulunan, YPG'yi terör örgütü olarak görmediklerini söyleyen, PKK yöneticilerinden her gün bir destek açıklaması alan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili akıllara zarar bir yazıya imza attı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Türkiye'yi bölecek yerel yönetimler özerklik şartını "aynen kabul edecekleri" vaadinde bulunan, YPG'yi terör örgütü olarak görmediklerini söyleyen, PKK yöneticilerinden her gün bir destek açıklaması alan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili akıllara zarar bir yazıya imza attı. 

"Kılıçdaroğlu'nu PKK destekliyor" söyleminin "bir yalan olduğunu" söyleyebilecek kadar zıvanadan çıkan Bursalı, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"Millet İttifakı’nın özellikle Kılıçdaroğlu’nu hedef alan PKK ile işbirliği yalanının, özellikle köylük bölgelerde çok etkili olduğu görülüyor. Salihli köylerine yerleşmiş bir dostumuz, buradaki tüm köylerin tamamen AKP propagandasına bırakıldığı ve insanların PKK’nin yeniden Türkiye’ye karıştıracağına inandırıldığını söyledi.
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Şimdi ise bu yalanın on bin katıyla iktidara iadesi gerekli. Edepsizlikse en ucundan yanıt verin! Bunu yapabilirler mi nasıl yaparlar bilmem.

Olumlu propaganda yapalım, projelerimizle konuşalım stratejisinde eksik bırakılan, demek ki iktidarın yalan saldırılarına karşı da hazırlıklı olmak gerektiği imiş. Bu da üçüncü hata olabilir.

Evet, gelecek pazar bir referandum var, bu baştan sona yalan, ülkeyi çökerten ve yalancı bir din yayan iktidara evet mi denecek yoksa hayır mı…"

 

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