  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhuriyet Gazetesi yazarı Enver Aysever 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltına alındı
Gündem

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Enver Aysever 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltına alındı

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Enver Aysever, Twitter'da yaptığı paylaşım nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 14:27:00 - 2021-03-17 14:43:58
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Enver Aysever 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltına alındı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Enver Aysever, Twitter'da paylaştığı bir karikatür nedeniyle açılmış olan bir soruşturmayla ilgili olarak bu sabah karakolda ifade verdikten sonra hakkında Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmiş bir yakalama kararı olduğu söylenerek gözaltına alındı.

Aysever'in avukatı Özge Demir suçlamanın detayları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği'nin 20 Mart 2020 tarihinde Aysever'in Twitter'da yaptığı bir paylaşımla ilgili olarak "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasında bulunduğunu, bununla ilgili olarak ifadesini almak üzere bir yakalama kararı olduğunu öğrendiklerini belirtti.

Aysever'in başka bir soruşturma nedeniyle karakolda ifade verdikten sonra sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alındığını söyleyen Demir, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne ifade vermek üzere gittiklerini söyledi.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet gazeteci yazarı Enver Aysever hakkında sosyal medya hesabında 20 Mart 2020 tarihinde karikatürist Mehmet Birol Çün'ün çizdiği karikatürü paylaştığı gerekçesiyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Enver Aysever hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Aysever'in sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu karikatürün içeriği ile dini değerleri aşağılama kastı ile hareket ettiği öne sürülerek, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Salih

Dölek dur Enver.
  • Yanıtla

Remzi

Geç bile kalindi. Biz onların hayatına karismiyorsak onlarda dinimize dil uzatamazlar.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Yüz yüze eğitimde kritik veri! Öğrencilere müjdeli haber...
Eğitim

Yüz yüze eğitimde kritik veri! Öğrencilere müjdeli haber...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin kademeli olarak yüz yüze eğitime geçerek en risksiz şekilde eğitim görebilmeleri için yapılan..
İngiliz oyuncu Emilia Clarke'tan 'Suriye' mesajı!
Dünya

İngiliz oyuncu Emilia Clarke'tan 'Suriye' mesajı!

Game of Thrones (Taht Oyunları) adlı diziyle tanınan İngiliz oyuncu Emilia Clarke, Suriye'de sağlık merkezlerinin hedef alınmasını durdurmak..
Masumlar Apartmanı'ndaki ayrılık seyirciyi isyan ettirdi
Medya

Masumlar Apartmanı'ndaki ayrılık seyirciyi isyan ettirdi

TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü yayımlandı. Dizide yaşanan ayrılığa seyirci, sosyal medyadan isyan etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay