Cumhuriyet Gazetesi ve sözde yazarı tekzibe doymuyor: Yine iftira attılar, yine yalana sarıldılar!

Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Pehlivan 2008 yılında İBB personelinin eğitim alması için yurt dışına burslu olarak gönderilmesini köşesine taşıdı. Pehlivan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti milletvekilinin İBB ile ilişkisine dair bir müfettiş görevlendirdiğini ve bir rapor hazırlandığını ifade etti. Pehlivan, İBB şirket personelinin yurt dışında eğitim görebilmesi için 4 Ağustos 2008'de bir karar alındığını belirterek bu karardan sonra Kavakçı'nın ABD'deki Howard Üniversitesi'nin doktora bölümüne 24 Kasım 2008'de kabul edildiğini yazdı. Pehlivan, daha önce Cumhuriyet'in aynı konuda tekzip yayınlamasına rağmen yazısında Ravza Kavakçı Kan'ın İstanbul Ulaşım AŞ'ye 1 Aralık 2008 tarihinde iş başvurusunda bulunduğunu yazdı.

Kavakcı Kan: Cumhuriyet Gazetesi manipülasyon amaçlı yalan ve tezvirat üretmeye devam ediyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Cumhuriyet'in manipülasyon içeren yazısına tepki gösterdi. Kavakçı Kan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Daha önce defalarca yalanlanmasına ve yaptırım uygulanmasına rağmen Cumhuriyet gazetesi manipülasyon amaçlı yalan ve tezvirat üretmeye devam ediyor. Gazetecilik bu değil. Çok yazık. Tabii ki hukuken elimizden geleni ardımıza koymayacağız" ifadelerini kullandı.

Esra Elönü de tepki gösterdi

Televizyoncu Esra Elönü de Cumhuriyet’in yalanına şöyle tepki gösterdi:

“Ravza Kavakçı’nın tekzip ettiği yalana yalanan birinci hamur çamur :)) Ne oldu Kışın kayak takımı ; yazın tatil valizi , makam koltuğu şezlong naber ? Yalnız ,çalışmak göbek yağlanmasına çok iyi geliyor bence deneyin… Tatil valizi , defalarca tekzip edilen haber için müfettiş tutmuş :) o müfettişe şöyle sorabilir mi “ Ben yerimde miyim bir teftiş eder misiniz”

Cumhuriyet aynı konuya ilişkin daha önce tekzip yayınlamak zorunda kalmıştı.

Cumhuriyet'in 'sicili kabarık' sözde yazarı Barış Pehlivan, yalan ve iftiralar üzerinden sürekli provokasyonlarına devam ediyor.



