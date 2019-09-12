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Cumhuriyet gazetesi davasında karar

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 7 eski Cumhuriyet gazetesi yazarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar verdi

12 Eylül 2019 Perşembe 18:24
Cumhuriyet gazetesi davasında karar

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ/AYLİN SIRIKLI DAL - Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 7 eski Cumhuriyet gazetesi yazarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine hükmetti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerine Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yardımdan hapis cezası veren yerel mahkeme kararının temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, temyiz isteminde bulunan Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ile Ahmet Şık hakkındaki mahkumiyet hükümlerini bozdu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bozma kararının aynı suçtan yargılanan ancak mahkumiyet hükümleri istinaf mahkemesinde kesinleşen Önder Çelik, Bülent Utku, Güray Tekinöz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Ahmet Kadri Gürsel'e Ceza Muhakemesi Kanununun "Hükmün bozulmasının temyiz isteminde bulunmamış diğer sanıklara da uygulanacağı"nı düzenleyen 306. maddesi gereğince sirayet ettirilmesine karar verdi.

Kararda, mahkumiyet hükmünün kesinleşip infaza başlanmış olması nedeniyle ileride bir hak kaybına sebebiyet vermemek açısından bu kişilerin cezalarının infazının durdurulmasına hükmedildiği belirtildi.

Ayrıca, başka suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse derhal salıverilmelerinin istenmesine, hakkında yakalama kararı bulunan Bülent Utku'nun yakalama müzekkeresinin kaldırılması kararlaştırıldı.

Daire, sanıklar Güray Tekinöz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Bülent Utku hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.

- Aydoğdu'nun cezasına onama

FETÖ'ye yardımdan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan diğer sanık Yusuf Emre İper hakkında sirayet şartları oluşmadığından istinaf mahkemesinin verdiği ret kararını onayan Daire, Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'ya FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasının da onanmasına karar verdi.

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Ahmet Şık'ın suçunun Terörle Mücadele Kanununun (TMK) 6/2 maddesini oluşturduğu sonucuna ulaşan Daire, TMK'nin 7/2. maddesi ile "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu içeren Türk Ceza Kanununun 301. maddesinin de değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

TMK'nin 6/2. maddesi, "Terör örgütlerinin; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya öven ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden bildiri veya açıklamalarını basanlar veya yayınlayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmünü içeriyor.

Aynı Kanununun 7/2. maddesinde ise "Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur." hükmü bulunuyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 18:24
  1. Ankara
  2. Cumhuriyet Gazetesi
  3. YARGITAY

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