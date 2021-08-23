Cumhuriyet, darbeciler için 'eğilip, doğrulamıyorlar' dedi! Namaz kılan askerleri fişleyen komutanlar Namaza mı başladı?
Günlerdir 14 darbeci komutanı güzellemek için kendisi ile yarışan Cumhuriyet gazetesi, TSK'da namaz fişlemesi yapan generaller sanki namaza başlamış gibi, onlar için, 'eğilip, doğrulamıyorlar' dedi.
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Cumhuriyet gazetesi 28 Şubat darbecilerini kurtarma çabasına devam ediyor.
Namaz fişlemesi yapanlar, namaza mı başladı!
28 Şubat sürecinde Müslümanlara zulmeden darbeciler için neredeyse 'Cezaevinde namaz kılamıyorlar' diyecekti ama bunu söyleyemeyerek, 'Eğilip, doğrulamıyorlar' demekle yetindirdi.
Cumhuriyet'in 'Eğilip, bükülemiyorlar' başlıklı haberinde, 28 Şubatçıların avukatı Aykanat Kaçmaz'ın açıklamalarına yer verildi. Kaçmaz, darbe mimarı komutanların sağlık gerekçelerini öne sürdü. Darbeci Çetin Doğan'ı, "İnsanlar konuştuğuna bakıyorlar. Dimağı yerinde olmakla beraber çok ciddi fiziki sağlık sorunları var." diyerek kurtarmaya çalışan Kaçmaz, Doğan için, "Kronik hale gelmiş bir bel rahatsızlığı var. Eğilemiyor, doğrulamıyor." ifadelerini kullandı.