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Gündem Cumhurbaşkanlığı'ndan 'WhatsApp' için son uyarı! Madde madde açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'WhatsApp' için son uyarı! Madde madde açıkladı

WhatsApp’ın yeni gizlilik güncellemesini kabul eden vatandaşlarla ilgili Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'tan uyarı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 07:21:00 -
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'WhatsApp' için son uyarı! Madde madde açıkladı

Vatandaşların kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşmaya zorlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, “Fotoğraf, video ve dosyalar sunuculardan silinmeyebilir. Bazı durumlarda mesajlar da sunucularda saklanabilir. IP adresi, telefon numarası, konum gibi veriler toplanabilir. Kişisel verilerin kullanıcıların rızası dışında belirsiz süre saklama ihtimali de var” dedi.

Koç, vatandaşların sözleşmeyi onaylamadan önce kişisel verilerin kullanımı hakkında önemli detayların incelenmesi gerektiğini söyledi.

Koç ayrıca, uygulama ile ilgili şu uyarılarda bulundu:

* Mesajlaşma, arama, durum, grup adı dâhil tüm grup bilgileri, profil fotoğrafı, son görülme bilgisi ve hakkımdaki kısmındaki bilgileri en son ne zaman güncellediğini gibi bilgiler toplanabilecek.

* Pil seviyesi, sinyal gücü, uygulama sürümü, bağlantı bilgileri, dil ve saat dilimi ve tanımlayıcılar gibi cihaza ve bağlantıya özgü bilgiler işlenebilecek.

* Konumla ilgili özellikler kullanılmasa bile kullanıcının genel konumunu tahmin etmek için IP adresleri ve telefon numarası alan kodları gibi diğer bilgiler kullanılabilecek.

Kamu kurumları bip’e geçti

Öte yandan Koç, yerli ve millî uygulama kullanmanın önemine dikkat çekti. WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesinin ardından kullanıcılar popüler mesajlaşma uygulamasını boykot kararı almıştı.

Başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere artık devlet kurumları da yerli uygulama BiP'e geçmişti. Kamu kurumları tarafından bilgilendirme amaçlı oluşturulan WhatsApp grupları da BiP'e taşınmıştı.

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