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Cumhurbaşkanlığından Trump'a ilk tepki: Türkiye'ye karşı tehditle netice alınamaz!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın casus papaz Brunson ile ilgili açıklaması için "Amerika Birleşik Devletler yönetiminin açıklamalarının, bir NATO müttefiki olan ülkemize yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 20:31
Cumhurbaşkanlığından Trump'a ilk tepki: Türkiye'ye karşı tehditle netice alınamaz!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın açıklaması şu şekilde:

"Amerika Birleşik Devletler yönetiminin açıklamalarının, bir NATO müttefiki olan ülkemize yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir.

FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek, Türkiye’ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir.

Amerika Birleşik Devletleri, kendi çıkarlarına ve müttefiklik ilişkimize daha çok zarar vermeden, bir an önce tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmelidir."

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 20:31
  1. İbrahim Kalın
  2. ABD
  3. Amerika Birleşik Devletler

YORUM YAZ

  • BUNYASERBUNYASER5 dk önce
    AMERIKA TÜRKIYENIN MÜTEFIKI YALNIZ KAGIT ÜZERINDEDIR BASKA BIR SEY DEGIL.
  • yücelyücel10 dk önce
    Sayın kalın iyi söylemişsin de bence boş konuşmuşsun demek ki tehditler işe yaramış ve papaz çıkmış
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