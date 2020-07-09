Cumhurbaşkanlığından son dakika Ayasofya açıklaması
Danıştay, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin kararını 15 gün içinde vereceğini duyurmasından sonra Fatih’in emaneti, İstanbul’un fethinin sembolü o Ayasofya’nın ibadete açılıp açılmayacağını merak ediyor. Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan Ayasofya açıklaması geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ayasofya'yla ilgili tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Kalın, "İbadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez. Daha fazla insan orayı ziyaret edebilir." dedi.
"Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz"
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ayasofya'nın 15 Temmuz'da açılma ihtimaline ilişkin, "İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz." demişti.