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Cumhurbaşkanlığı'ndan Rahip Brunson açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "(Brunson kararı) Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu ortaya koymuştur." dedi.

12 Ekim 2018 Cuma 22:35
Cumhurbaşkanlığı'ndan Rahip Brunson açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "(Brunson kararı) Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu ortaya koymuştur." dedi.

Fahrettin Altun şunları söyledi:

"ABD başkanı Donald Trump'a bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Türkiye demokratik bir hukuk devletidir ve Türk mahkemeleri bağımsızdır. Türk mahkemeleri gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti de hiçbir organ, makam, merci ya da kişiden talimat almaz."

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 22:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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